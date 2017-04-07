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Садио Мане не поможет "Ливерпулю" до конца сезона

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пропустит остаток сезона из-за травмы, передает пресс-служба "красных". Повреждение форвард получил на минувшей неделе в матче с "Эвертоном".

Отмечается, что Мане потребуется операция, сроки его возвращения на поле пока что остаются неизвестными.

Газета.ru
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 15:21
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№2 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 15:47) #
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Полная хрень. Без Мане Ливерпулю будет тяжко.
Регистрация: 3.04.2013
№1 Написал: Todd (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Вот это очень плохая новость. Без него очень тяжко


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Питерский газовик. отнимем газ, у вас.
Регистрация: 26.02.2016
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