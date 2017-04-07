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Садио Мане не поможет "Ливерпулю" до конца сезона
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане пропустит остаток сезона из-за травмы, передает пресс-служба "красных". Повреждение форвард получил на минувшей неделе в матче с "Эвертоном".
Отмечается, что Мане потребуется операция, сроки его возвращения на поле пока что остаются неизвестными.
Газета.ru
Отмечается, что Мане потребуется операция, сроки его возвращения на поле пока что остаются неизвестными.
Газета.ru
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