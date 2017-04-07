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Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (5)
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Дмитрий Лоськов: "Локомотиву" нет разницы, с кем играть в финале Кубка России
"Локомотиву" нет разницы, с кем играть в финале Кубка России, так как целью клуба является победа в турнире, заявил полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.
"Соперника не выбирают. "Урал" оказался сильнее "Рубина", поэтому и пробился в финал. "Локомотиву" нет разницы, с кем играть, у нас одна цель – победить.
Когда ждать моего выхода на поле в футболке "Локомотива"? Пусть это останется секретом", - цитирует Лоськова "Чемпионат".
"Соперника не выбирают. "Урал" оказался сильнее "Рубина", поэтому и пробился в финал. "Локомотиву" нет разницы, с кем играть, у нас одна цель – победить.
Когда ждать моего выхода на поле в футболке "Локомотива"? Пусть это останется секретом", - цитирует Лоськова "Чемпионат".
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