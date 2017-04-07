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Дмитрий Лоськов: "Локомотиву" нет разницы, с кем играть в финале Кубка России

"Локомотиву" нет разницы, с кем играть в финале Кубка России, так как целью клуба является победа в турнире, заявил полузащитник столичного клуба Дмитрий Лоськов.

"Соперника не выбирают. "Урал" оказался сильнее "Рубина", поэтому и пробился в финал. "Локомотиву" нет разницы, с кем играть, у нас одна цель – победить.

Когда ждать моего выхода на поле в футболке "Локомотива"? Пусть это останется секретом", - цитирует Лоськова "Чемпионат".
Теги: Лоськов Локомотив
Сегодня, 15:39
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(1)
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:04) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: molzino
Опять валидолом запасаться ?

Так и так придется.))


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 15:56) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Опять валидолом запасаться ?
Регистрация: 23.03.2015
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