Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Энди Коулу пересадили почку

Посол "Манчестер Юнайтед" Энди Коул перенес операцию по пересадке почки. Экс футболист выступал за "МЮ" с 1995-го по 2001-й год.

"Послу клуба "Манчестер Юнайтед" провели операцию по пересадке почки в качестве этапа лечения фокально-сегментарного гломерулосклероза", – информирует пресс-служба "МЮ".
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.