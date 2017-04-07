Экс-форварду "Манчестер Юнайтед" Энди Коулу пересадили почку

Посол "Манчестер Юнайтед" Энди Коул перенес операцию по пересадке почки. Экс футболист выступал за "МЮ" с 1995-го по 2001-й год."Послу клуба "Манчестер Юнайтед" провели операцию по пересадке почки в качестве этапа лечения фокально-сегментарного гломерулосклероза", – информирует пресс-служба "МЮ".