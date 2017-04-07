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Сложные выезды "Спартака" и ЦСКА, последний матч на "Петровском". Превью 22-го тура РФПЛ
Предстоящий тур Премьер-Лиги ставит непростую задачу в виде выездов в Уфу и Краснодар для лидирующего "Спартака" и догоняющего его ЦСКА, а также приглашает всех последить за последним домашним матчем "Зенита" на легендарном стадионе "Петровский". Об этом и о многом другом - в превью Rusfootball.info.
Откроется программа 22-го тура матчем в Самаре. «Крылья Советов» уже пять туров подряд не могут одержать победу и продолжают находится в самом эпицентре борьбы за выживание. У «Амкара» ситуация в таблице значительно спокойнее, и его результаты после зимней паузы скорее говорят о том, что в еврокубки клуб не рвется. Впрочем, нельзя забывать любимую фразу тренеров и футболистов на послематчевых интервью – это футбол, и здесь может быть все. Тем более что «пермяки» подходят к игре в Самаре без потерь. Дисквалифицированных в их составе нет, а список травмированных опустел после выздоровления Занева и Балановича.
У «Крыльев» не все так просто. Сергей Ткачев продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и точно не сыграет против «Амкара», участие в матче Ивана Таранова и Милана Родича под вопросом. С другой стороны, радовать самарских болельщиков может возвращение в строй лидеров группы атаки – Корниленко, Бруно и Паскуато. Последний, кстати говоря, успешно вышел на замену в прошлом туре, забил гол и существенно повысил свои шансы на выход в стартовом составе в предстоящую субботу.
8 апреля, 14:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Гаджибеков, Божин, Зотов – Мияйлович, Зинков, Глеб, Громов – Корниленко
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Костюков – Салугин
Последние матчи: Н П П Н П / В П В П Н
Статистика личных встреч: 25 +8 =8 -9 26:26
Котировки: 2.46 - 2.92 - 3.31
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Шнякин
«Арсенал» нынешней весной играет по графику – поражение на выезде, победа дома. Учитывая этот факт и тот, что «туляки» вообще в нынешнем сезоне не побеждали в гостях, кажется, что «Терек» является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Но стоит взглянуть на результаты грозненского клуба, и подумается, что у команды Кирьякова есть неплохие шансы на победу. Все-таки подопечные Рахимова в последних пяти матчах набрали лишь два очка и забили только один гол.
Конечно, во многом это связано с травмой лидера команда Олега Иванова, который по-прежнему не может играть из-за проблем со здоровьем. В ближайшую субботу не выйдет на поле не только он, но и его товарищи Торже и Лебеденко – у обоих повреждения. «Арсенал» еще неделю назад также имел в лазарете трех игроков, но на сегодняшний день там остался только один – Берхамов. Максимов и Григалава вернулись к тренировкам в общей группе и имеют возможность сыграть против «Терека».
8 апреля, 16:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Пирис, Грозав, Роши, Митришев – Балай
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
Последние матчи: П П Н П Н / В П В П В
Статистика личных встреч: 3 +1 =2 -0 4:1
Котировки: 1.65 - 3.51 - 6.36
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Эльвин Керимов
В эту субботу «Зенит» проведет свой последний домашний матч на стадионе «Петровский». Следующая игра будет проведена уже на новой арене, расположенной на Крестовском острове. Болельщики питерского клуба планировали сделать большой перформанс, но из-за трагических событий, произошедших в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, все мероприятия были отменены. Как говорится в заявлении объединения «Ландскрона», из запланированного будет реализовано только одно – на матч фанаты придут со своими детьми. Также стоит добавить, что первый 13 минут вираж будет молчать в память о жертвах трагедии.
Что касается проблем с составами, то Луческу не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Юсупова. Артур в не самой грубой игре против «Рубина» умудрился получить две желтых карточки. Теперь у румынского тренера «Зенита» большая дилемма – кого из россиян ставить в основу, чтобы уложиться в лимит, ведь ни у Маурисио, ни у Хави Гарсии нет русского паспорта. Проблема могла бы быть решена, если бы можно было поставить на левый фланг защиты Жиркова, но Юрий по-прежнему не до конца восстановился после травмы. «Анжи» после прошлого тура как минимум на три недели потерял Брызгалова, но зато Мусалов и Эззатолахи оправились от простуды и готовы сыграть против «Зенита».
8 апреля, 19:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Юсупов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Цаллагов, Чернов, Кришито, Иванович – Эрнани, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Гасанов – Гулиев, Хубулов, Кацаев – Прудников, Будковский
Последние матчи: Н Н П В В / П П П В П
Статистика личных встреч: 19 +9 =8 -2 31:18
Котировки: 1.25 - 5.81 - 13.05
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Дмитрий Жичкин
После поражения в полуфинале кубка России от «Локомотива» «Уфа» может полностью сосредоточиться на чемпионате и пытаться попасть через него в еврокубки. Команда Семака продолжает оставаться на пятом месте, но удержать его по итогам предстоящего турам будет непросто, ведь ей предстоит сразиться с лидером турнира. Впрочем, статистика в играх против «Спартака» на стороне «уфимцев». За пять матчей «красно-белым» лишь однажды удалось победить, при этом всякий раз они не могли уйти с поля без пропущенных мячей. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что и на этот раз он уверен в своей команде, заявив, что «Спартак» будет обыгран.
К предстоящей встрече башкирский клуб подходит без больших кадровых потерь. Под вопросом участие в матче Живоглядова, который получил повреждение в кубковом полуфинале, но зато Абдулавов, Тумасян и Игбун практически полностью залечили свои травмы и смогут помочь своей команде. Что касается «Спартака», то в его составе не будет только Давыдова, который, конечно же, не является его главным звеном. В этой связи можно смело заявить, что у Карреры есть все карты на руках для достижения победного результата и приближения к желанному чемпионству.
9 апреля, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Никитин - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Луис Адриано
Последние матчи: В В В Н П / В Н В Н В
Статистика личных встреч: 5 +3 =1 -1 9:6
Котировки: 4.43 - 3.35 - 1.90
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Трушечкин, Филипп Кудрявцев
Несмотря на высокий интерес к игре в Уфе», главным событием в туре все-таки является встреча «Краснодара» и ЦСКА. Между командами в таблице сейчас одно место и восемь очков. В этой связи для хозяев будет невероятно важно победить, чтобы сократить это отставание, а для гостей победа фактически гарантирует третье место, поскольку отыграть 11 очков за 8 туров практически невозможно. Отмечаем, что «быки» на своем новом стадионе в рамках Премьер-Лиги еще не проигрывали. Вспоминаем, что «быки» на своем поле обыгрывают ЦСКА каждый раз, начиная с сезона 2012/13. Но при этом не забываем, что «армейцы» в чемпионате не знают поражений на протяжении пяти месяцев – последний раз они проиграли в дерби «Спартаку».
В этой ситуации напрашивается ничья между ними в предстоящей встрече, но очевидно, что эта ничья будет в пользу их конкурентов. По этой причине хочется верить в то, что в воскресенье в Краснодаре будет настоящий бескомпромиссный футбол. К сожалению, обе команды не обошлись без потерь. Хозяева не смогут рассчитывать на травмированного Калешина, а гости продолжат обходится сразу без троих игроков. Алексей Березуцкий получил повреждение мышцы задней поверхности голени, а Алан Дзагоев и Георгий Миланов продолжают восстанавливаться по индивидуальному графику.
9 апреля, 16:30, стадион "Краснодар", Краснoдар
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Перейра – Смолов
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: Н Н В Н Н / В Н В В В
Статистика личных встреч: 11 +3 =4 -4 10:15
Котировки: 2.50 - 3.15 - 3.01
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Константин Генич, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский
Интереснейший матч состоится вечером в воскресенье в Москве. «Локомотив» и «Ростов» продолжают вести упорную борьбу за путевки в Лигу Европы, и результат их очной встречи может существенно повлиять на итог этой борьбы по итогам сезона. Собственно говоря, команды сейчас разделяет одно очко, и победа одной из команд позволит не только оказаться выше соперника, но и подняться на уверенную пятую строчку в турнирной таблице. Понятно, что «Локо» после выхода в финал кубка сделает основную ставку именно на него, но и шанс занять высокое место в чемпионате упускать не собирается. Так что легко «Ростову» точно не придется.
Если говорить о сложностях с составом, то у московского клуба под вопросом участие в матче Чорлуки, Ари и Игнатьева. У каждого из них повреждения разной степени тяжести, но каждый из них имеет шанс сыграть в воскресенье. У «Ростова» по-прежнему двое травмированных – Гранат и Джанаев. Оба футболиста в ближайшее время на поле выйти не смогут. Зато вернется в основную обойму после дисквалификации Навас. Впрочем, не исключено, что он окажется в запасе, а в стартовом составе вновь выйдет неплохой дебютировавший неделю назад Симич.
9 апреля, 19:00, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Маргасов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
Последние матчи: В В П Н В / Н В Н Н Н
Статистика личных встреч: 45 +26 =14 -5 75:32
Котировки: 2.07 - 3.08 - 4.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Юрий Розанов, Роман Нагучев
После вылета из кубка у Хави Грасии и его «Рубина» больше нет шансов на ошибку. Неудачно складывающийся сезон на данный момент еще можно скрасить отличной концовкой и завоеванным местом в зоне Лиги Европы, но для этого надо очень сильно постараться. «Казанцы», с одной стороны, идут в нескольких очках от пятого места, но, с другой стороны, их игра скорее вызывает у болельщиков неудовлетворенность, чем доставляет удовольствие. Впрочем, в «Томи» ситуация еще хуже, но от этого давление на игроков «Рубина» только возрастает – поражение в Томске рискует быть воспринятым крайне негативно.
Не сможет помочь своей команды на столь дальнем выезде Набиуллин – Эльмир в игре прошлого тура получил свою четвертую желтую карточку в сезоне и сможет сыграть только за молодежный состав. Также вряд ли выйти на поле томского стадиона «Труд» Канунников, который продолжает залечивать свою травму. У «Томи» проблем с дисквалифицированными и травмированными нет, но всем известные финансовые сложности никуда не делись, поэтому местная молодежь продолжает набивать шишки и отчаянно биться за честь клуба.
10 апреля, 15:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – Набиуллин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Рубин": Рыжиков - Устинов, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Цакташ, Рочина - Жонатас
Последние матчи: П П П В П / П В Н П П
Статистика личных встреч: 17 +4 =2 -11 17:26
Котировки: 15.44 - 5.73 - 1.23
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Тимур Журавель
«Урал» в четверг сотворил историческое для себя достижение и вышел в финал кубка страны, но расслабляться ему нельзя. В борьбе за выживание в Премьер-Лиги команда Тарханова еще не обеспечила себе место выше зоны стыков, а потому должна играть с большой самоотдачей в каждом из оставшихся матчей. В том числе против слаженного «Оренбурга», который хоть и барахтается в зоне прямого вылета, но едва не отобрал очки на выезде у самого «Спартака».
Перед очной встречей у обеих команд достаточно существенные проблемы с составом. «Урал» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Данцева и Емельянова, а также на давно травмированных Чантурию и Хозина. Помимо этого, небольшие повреждения у Бикфалви и Димитрова, что делает их участие в предстоящем матче маловероятным. У «Оренбурга» дисквалифицированных нет, но к травмированным Габулову и Нехайчику присоединился Воробьев.
10 апреля, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Данцев, Емельянов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Меркулов, Балажиц, Фидлер – Коробов, Павленко, Кулаков, Лунгу, Манучарян – Ильин
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Драгун, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П В В / П В Н П П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 2.72 - 2.93 - 2.93
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Шмурнов
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Крылья Советов" - "Амкар"
Откроется программа 22-го тура матчем в Самаре. «Крылья Советов» уже пять туров подряд не могут одержать победу и продолжают находится в самом эпицентре борьбы за выживание. У «Амкара» ситуация в таблице значительно спокойнее, и его результаты после зимней паузы скорее говорят о том, что в еврокубки клуб не рвется. Впрочем, нельзя забывать любимую фразу тренеров и футболистов на послематчевых интервью – это футбол, и здесь может быть все. Тем более что «пермяки» подходят к игре в Самаре без потерь. Дисквалифицированных в их составе нет, а список травмированных опустел после выздоровления Занева и Балановича.
У «Крыльев» не все так просто. Сергей Ткачев продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе и точно не сыграет против «Амкара», участие в матче Ивана Таранова и Милана Родича под вопросом. С другой стороны, радовать самарских болельщиков может возвращение в строй лидеров группы атаки – Корниленко, Бруно и Паскуато. Последний, кстати говоря, успешно вышел на замену в прошлом туре, забил гол и существенно повысил свои шансы на выход в стартовом составе в предстоящую субботу.
8 апреля, 14:00, стадион "Металлург", Самара
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Крылья Советов": Лория - Ятченко, Надсон, Гаджибеков, Божин, Зотов – Мияйлович, Зинков, Глеб, Громов – Корниленко
"Амкар": Хомич - Конде, Зайцев, Идову, Огуде, Занев – Гол, Комолов, Гиголаев, Костюков – Салугин
Последние матчи: Н П П Н П / В П В П Н
Статистика личных встреч: 25 +8 =8 -9 26:26
Котировки: 2.46 - 2.92 - 3.31
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Дмитрий Шнякин
"Терек" – "Арсенал"
«Арсенал» нынешней весной играет по графику – поражение на выезде, победа дома. Учитывая этот факт и тот, что «туляки» вообще в нынешнем сезоне не побеждали в гостях, кажется, что «Терек» является безоговорочным фаворитом предстоящей встречи. Но стоит взглянуть на результаты грозненского клуба, и подумается, что у команды Кирьякова есть неплохие шансы на победу. Все-таки подопечные Рахимова в последних пяти матчах набрали лишь два очка и забили только один гол.
Конечно, во многом это связано с травмой лидера команда Олега Иванова, который по-прежнему не может играть из-за проблем со здоровьем. В ближайшую субботу не выйдет на поле не только он, но и его товарищи Торже и Лебеденко – у обоих повреждения. «Арсенал» еще неделю назад также имел в лазарете трех игроков, но на сегодняшний день там остался только один – Берхамов. Максимов и Григалава вернулись к тренировкам в общей группе и имеют возможность сыграть против «Терека».
8 апреля, 16:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Терек": Городов - Уциев, Анхель, Семенов, Мохаммади – Кузяев, Пирис, Грозав, Роши, Митришев – Балай
"Арсенал": Габулов - Иванов, Комбаров, Сунзу, Беляев – Горбатенко, Бурчану, Александров, Бурмистров, Думбия – Расич
Последние матчи: П П Н П Н / В П В П В
Статистика личных встреч: 3 +1 =2 -0 4:1
Котировки: 1.65 - 3.51 - 6.36
Матч первого круга: 0:0
Трансляция матча:
Комментатор: Эльвин Керимов
"Зенит" – "Анжи"
В эту субботу «Зенит» проведет свой последний домашний матч на стадионе «Петровский». Следующая игра будет проведена уже на новой арене, расположенной на Крестовском острове. Болельщики питерского клуба планировали сделать большой перформанс, но из-за трагических событий, произошедших в метро Санкт-Петербурга 3 апреля, все мероприятия были отменены. Как говорится в заявлении объединения «Ландскрона», из запланированного будет реализовано только одно – на матч фанаты придут со своими детьми. Также стоит добавить, что первый 13 минут вираж будет молчать в память о жертвах трагедии.
Что касается проблем с составами, то Луческу не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Юсупова. Артур в не самой грубой игре против «Рубина» умудрился получить две желтых карточки. Теперь у румынского тренера «Зенита» большая дилемма – кого из россиян ставить в основу, чтобы уложиться в лимит, ведь ни у Маурисио, ни у Хави Гарсии нет русского паспорта. Проблема могла бы быть решена, если бы можно было поставить на левый фланг защиты Жиркова, но Юрий по-прежнему не до конца восстановился после травмы. «Анжи» после прошлого тура как минимум на три недели потерял Брызгалова, но зато Мусалов и Эззатолахи оправились от простуды и готовы сыграть против «Зенита».
8 апреля, 19:00, стадион "Петровский", Санкт-Петербург
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: Юсупов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Цаллагов, Чернов, Кришито, Иванович – Эрнани, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин – Дзюба
"Анжи": Юрченко - Мусалов, Паршивлюк, Жиров, Фибель, Гасанов – Гулиев, Хубулов, Кацаев – Прудников, Будковский
Последние матчи: Н Н П В В / П П П В П
Статистика личных встреч: 19 +9 =8 -2 31:18
Котировки: 1.25 - 5.81 - 13.05
Матч первого круга: 2:2
Трансляция матча:
Комментаторы: Геннадий Орлов, Дмитрий Жичкин
"Уфа" - "Спартак"
После поражения в полуфинале кубка России от «Локомотива» «Уфа» может полностью сосредоточиться на чемпионате и пытаться попасть через него в еврокубки. Команда Семака продолжает оставаться на пятом месте, но удержать его по итогам предстоящего турам будет непросто, ведь ей предстоит сразиться с лидером турнира. Впрочем, статистика в играх против «Спартака» на стороне «уфимцев». За пять матчей «красно-белым» лишь однажды удалось победить, при этом всякий раз они не могли уйти с поля без пропущенных мячей. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что и на этот раз он уверен в своей команде, заявив, что «Спартак» будет обыгран.
К предстоящей встрече башкирский клуб подходит без больших кадровых потерь. Под вопросом участие в матче Живоглядова, который получил повреждение в кубковом полуфинале, но зато Абдулавов, Тумасян и Игбун практически полностью залечили свои травмы и смогут помочь своей команде. Что касается «Спартака», то в его составе не будет только Давыдова, который, конечно же, не является его главным звеном. В этой связи можно смело заявить, что у Карреры есть все карты на руках для достижения победного результата и приближения к желанному чемпионству.
9 апреля, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Карп, Аликин, Сухов, Пуцко, Никитин - Пауревич, Сысуев, Засеев, Стоцкий - Фатаи
"Спартак": Ребров - Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров – Фернандо, Промес, Зобнин, Самедов, Глушаков – Луис Адриано
Последние матчи: В В В Н П / В Н В Н В
Статистика личных встреч: 5 +3 =1 -1 9:6
Котировки: 4.43 - 3.35 - 1.90
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментаторы: Роман Трушечкин, Филипп Кудрявцев
"Краснодар" - ЦCКА
Несмотря на высокий интерес к игре в Уфе», главным событием в туре все-таки является встреча «Краснодара» и ЦСКА. Между командами в таблице сейчас одно место и восемь очков. В этой связи для хозяев будет невероятно важно победить, чтобы сократить это отставание, а для гостей победа фактически гарантирует третье место, поскольку отыграть 11 очков за 8 туров практически невозможно. Отмечаем, что «быки» на своем новом стадионе в рамках Премьер-Лиги еще не проигрывали. Вспоминаем, что «быки» на своем поле обыгрывают ЦСКА каждый раз, начиная с сезона 2012/13. Но при этом не забываем, что «армейцы» в чемпионате не знают поражений на протяжении пяти месяцев – последний раз они проиграли в дерби «Спартаку».
В этой ситуации напрашивается ничья между ними в предстоящей встрече, но очевидно, что эта ничья будет в пользу их конкурентов. По этой причине хочется верить в то, что в воскресенье в Краснодаре будет настоящий бескомпромиссный футбол. К сожалению, обе команды не обошлись без потерь. Хозяева не смогут рассчитывать на травмированного Калешина, а гости продолжат обходится сразу без троих игроков. Алексей Березуцкий получил повреждение мышцы задней поверхности голени, а Алан Дзагоев и Георгий Миланов продолжают восстанавливаться по индивидуальному графику.
9 апреля, 16:30, стадион "Краснодар", Краснoдар
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Гранквист, Рамирес, Мартынович, Петров – Мамаев, Газинский, Каборе, Классон, Перейра – Смолов
ЦСКА: Акинфеев - Тошич, Березуцкий В., Игнашевич, Васин, Фернандес – Натхо, Вернблум, Ионов, Головин – Витиньо
Последние матчи: Н Н В Н Н / В Н В В В
Статистика личных встреч: 11 +3 =4 -4 10:15
Котировки: 2.50 - 3.15 - 3.01
Матч первого круга: 1:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Константин Генич, Валерий Карпин, Роман Гутцайт, Михаил Моссаковский
"Локомотив" – "Ростов"
Интереснейший матч состоится вечером в воскресенье в Москве. «Локомотив» и «Ростов» продолжают вести упорную борьбу за путевки в Лигу Европы, и результат их очной встречи может существенно повлиять на итог этой борьбы по итогам сезона. Собственно говоря, команды сейчас разделяет одно очко, и победа одной из команд позволит не только оказаться выше соперника, но и подняться на уверенную пятую строчку в турнирной таблице. Понятно, что «Локо» после выхода в финал кубка сделает основную ставку именно на него, но и шанс занять высокое место в чемпионате упускать не собирается. Так что легко «Ростову» точно не придется.
Если говорить о сложностях с составом, то у московского клуба под вопросом участие в матче Чорлуки, Ари и Игнатьева. У каждого из них повреждения разной степени тяжести, но каждый из них имеет шанс сыграть в воскресенье. У «Ростова» по-прежнему двое травмированных – Гранат и Джанаев. Оба футболиста в ближайшее время на поле выйти не смогут. Зато вернется в основную обойму после дисквалификации Навас. Впрочем, не исключено, что он окажется в запасе, а в стартовом составе вновь выйдет неплохой дебютировавший неделю назад Симич.
9 апреля, 19:00, стадион "Локомотив", Москва
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Локомотив": Гильерме – В. Денисов, Пейчинович, Маргасов, Михалик, Кверквелия – И. Денисов, Миранчук, Фернандеш – Фарфан, Ари
"Ростов": Медведев – Терентьев, Кудряшов, Мевля, Навас, Калачев – Гацкан, Нобоа, Ерохин – Полоз, Азмун
Последние матчи: В В П Н В / Н В Н Н Н
Статистика личных встреч: 45 +26 =14 -5 75:32
Котировки: 2.07 - 3.08 - 4.13
Матч первого круга: 0:1
Трансляция матча:
Комментаторы: Юрий Розанов, Роман Нагучев
"Томь" – "Рубин"
После вылета из кубка у Хави Грасии и его «Рубина» больше нет шансов на ошибку. Неудачно складывающийся сезон на данный момент еще можно скрасить отличной концовкой и завоеванным местом в зоне Лиги Европы, но для этого надо очень сильно постараться. «Казанцы», с одной стороны, идут в нескольких очках от пятого места, но, с другой стороны, их игра скорее вызывает у болельщиков неудовлетворенность, чем доставляет удовольствие. Впрочем, в «Томи» ситуация еще хуже, но от этого давление на игроков «Рубина» только возрастает – поражение в Томске рискует быть воспринятым крайне негативно.
Не сможет помочь своей команды на столь дальнем выезде Набиуллин – Эльмир в игре прошлого тура получил свою четвертую желтую карточку в сезоне и сможет сыграть только за молодежный состав. Также вряд ли выйти на поле томского стадиона «Труд» Канунников, который продолжает залечивать свою травму. У «Томи» проблем с дисквалифицированными и травмированными нет, но всем известные финансовые сложности никуда не делись, поэтому местная молодежь продолжает набивать шишки и отчаянно биться за честь клуба.
10 апреля, 15:00, стадион "Труд", Томск
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – Набиуллин
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Томь": Солосин - Митерев, Осипов, Попов, Сасин – Чуперка, Кузнецов, Пугин, Баляйкин, Голышев – Соболев
"Рубин": Рыжиков - Устинов, Самбрано, Бурлак, Бауэр - Мвила, Камболов, Жемалетдинов, Цакташ, Рочина - Жонатас
Последние матчи: П П П В П / П В Н П П
Статистика личных встреч: 17 +4 =2 -11 17:26
Котировки: 15.44 - 5.73 - 1.23
Матч первого круга: 1:2
Трансляция матча:
Комментатор: Тимур Журавель
"Урал" - "Оренбург"
«Урал» в четверг сотворил историческое для себя достижение и вышел в финал кубка страны, но расслабляться ему нельзя. В борьбе за выживание в Премьер-Лиги команда Тарханова еще не обеспечила себе место выше зоны стыков, а потому должна играть с большой самоотдачей в каждом из оставшихся матчей. В том числе против слаженного «Оренбурга», который хоть и барахтается в зоне прямого вылета, но едва не отобрал очки на выезде у самого «Спартака».
Перед очной встречей у обеих команд достаточно существенные проблемы с составом. «Урал» не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Данцева и Емельянова, а также на давно травмированных Чантурию и Хозина. Помимо этого, небольшие повреждения у Бикфалви и Димитрова, что делает их участие в предстоящем матче маловероятным. У «Оренбурга» дисквалифицированных нет, но к травмированным Габулову и Нехайчику присоединился Воробьев.
После матча прошлого тура против "Спартака" в официальном аккаунте "Оренбурга" в YouTube появилось видео со смелым заголовком - "Юмористическая передача СВИСТОК..."
10 апреля, 17:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Евгений Турбин (Москва)
Дисквалифицированы: Данцев, Емельянов – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Заболотный - Новиков, Меркулов, Балажиц, Фидлер – Коробов, Павленко, Кулаков, Лунгу, Манучарян – Ильин
"Оренбург": Кержаков - Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Малых – Попович, Благо, Драгун, Афонин, Григорьев – Дюриш
Последние матчи: П В П В В / П В Н П П
Статистика личных встреч: 1 +1 =0 -0 1:0
Котировки: 2.72 - 2.93 - 2.93
Матч первого круга: 1:0
Трансляция матча:
Комментатор: Александр Шмурнов
Иван Долинин, Rusfootball.info
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