Сложные выезды "Спартака" и ЦСКА, последний матч на "Петровском". Превью 22-го тура РФПЛ

"Крылья Советов" - "Амкар"

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Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Крылья Советов":

"Амкар":

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Трансляция матча:

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"Терек" – "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Терек":

"Арсенал":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

Комментатор:

"Зенит" – "Анжи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Зенит":

"Анжи":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Уфа" - "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Уфа":

"Спартак":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Краснодар" - ЦCКА

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Краснодар":

ЦСКА:

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Трансляция матча:

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"Локомотив" – "Ростов"

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Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Локомотив":

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Статистика личных встреч:

Котировки:

Матч первого круга:

Трансляция матча:

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"Томь" – "Рубин"

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Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Томь":

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"Урал" - "Оренбург"

После матча прошлого тура против "Спартака" в официальном аккаунте "Оренбурга" в YouTube появилось видео со смелым заголовком - "Юмористическая передача СВИСТОК..."

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Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

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Котировки:

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Трансляция матча:

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