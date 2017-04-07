"Барселона" летом вернет Херарда Делофеу

"Барселона" в летнее трансферное окно намерена обратно выкупить полузащитника "Эвертона" Херарда Делофеу, который на правах аренды выступает за "Милан", утверждает Mundo Deportivo.Сообщается, что "Барселона" имеет приоритетное право выкупа игрока за 12 миллионов евро.