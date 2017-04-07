Превью. 30 тур. ФНЛ

Борьба за зону стыковых матчей и зону вылета продолжается. Вопросы по командам, претендующим на повышение в классе практически сняты.В матче первого круга "Луч-Энергия" благодаря голу Михалёва сумел одержать победу с минимальным счётом. На сей раз игра будет жаркой, т.к. команды прямые конкуренты в борьбе за выживание. Не стоит смотреть, что Владивосток находится в середине турнирной таблицы, их отставание от зоны вылета всего три очка. У Нальчика его нет вовсе. Учитывая, что хозяева набрали хорошую форму, то победа должна достаться им.Московское "Динамо" и СКА-Хабаровск" сыграли между собой всего один раз. Встреча первого круга получилась достаточно упорной, но москвичи сумели переломить ход встречи, одержав победу после неудачного старта. Отметим, что все пять мячей первой встречи были забиты в стартовые сорок пять минут. В прошлом туре "Динамо" не оставило шансов "Тамбову", отправив в ворота новобранца ФНЛ три безответных мяча. Хабаровчане, напротив, встретили сопротивление в Красноярске, где местный "Енисей" пытался доказать себе и болельщикам, что его рано списывать со счётов в борьбе за стыковые матчи. Подопечным Андрея Тихонова это удалось. В итоге, Красноярск немного поправил своё турнирное положение, сократив отставание от нужной позиции до четырёх очков.Не смотря на то, что хозяевами встречи считаются новосибирцы, матч будет проходить в Тюмени. В первом круге, пока поле на "Геологе" было на реконструкции, команды играли в Новосибирске. Невесело будет новосибирцам без родной поддержки, ведь без неё в прошлом туре они "пролетели" в Ярославле 0:3. По всей видимости, в этой игре, "Сибирь" также не досчитается очков.В этом сезоне спартаковцы проводит встречи на домашней арене "ни шатко, ни валко". В 15 играх у них (+7,=4,-4,22:15). То, что москвичей можно побеждать и в Москве, показала "Балтика", сумевшая "завязать" нападение хозяев поля, и "ушатать" их оборону. И я бы не стал ссылаться на отсутствие некоторых основных игроков. Астраханцы, совсем недавно, по весне, разжились первой победой на выезде. Теперь в 14 поединках у них следующиепоказатели (+1,=3,-10,7:24). Первый выигрыш их так вдохновил, что они не проиграли и второй выездной матч кряду.В первом круге команды не порадовали болельщиков забитыми мячами. Уверен, что в предстоящем матче голы будут. Саратовский клуб постепенно закрепляется с зоне вылета, а "Кубань" после крупного ноябрьского поражения в Хабаровске со счётом 5:0 регулярно берёт очки. При этом отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего шесть баллов. Время для достижения заветной четвёрки есть, а победа над "Соколом" придаст уверенности в правильности своего пути.Безвыигрышная серия "Зенита-2" насчитывает уже 8 матчей, а в крайнем туре подопечным Владислава Радимова досталось от их основных соперников из "Спартака-2". Усиленные голкипером Селиховым юные "красно-белые" были чуть удачливее своих ровесников из Питера, одержав победу с минимальным перевесом 2:1. Не смотря на полярность результатов последних матчей и разницу в одиннадцать позиций в турнирной таблице, "Тосно" ни разу не обыгрывало своего предстоящего соперника. В лучшем случае "лесникам" удавалось свести встречу к ничейному результату, как это было в первом круге, когда команды свели поединок к результату 1:1. Предполагаю, что уже сегодня статистика личных встреч для "Зенита-2" несколько испортится.Главный арбитр матча Станислав Васильев в текущем первенстве провёл 8 игр. В этих поединках он вынес 30 предупреждений (16 – хозяевам поля), удалил 1 игрока в составе принимающей команды, а также назначил 5 пенальти (4 – в ворота гостей). Сибиряки в этом первенстве уже провели две игры под руководством ижевского судьи, и обе проиграли, уступив дома Нальчику 0:1, и в гостях "Зениту-2" 0:2. Не забив, как видите, ни одного мяча.В первом круге ярославская команда сумела добиться победы. Сегодня очки нужнее "Мордовии", которая не собирается отправляться во второй дивизион. Вопрос к "Шиннику", который находится в подобной Саранску позиции, только относительно повышения в классе. Нужны ли им переходные игры? Ответ на этот вопрос узнаем по результатам предстоящей встречи."Нефтехимик" по сравнению с другими командами ФНЛ находится в отличном положении. Команде не нужны очки, она уже готовится ко второму дивизиону на будущий сезон. Поэтому можно играть в своё удовольствие. Воронежцы у нас на самой границе зоны переходных матчей. А при определённом раскладе после игры 30 тура "Факел" может не только перегнать "Шинник", но и хабаровчан достать и обойти. И всё же в первую очередь нужно рассчитывать на себя.