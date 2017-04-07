Жанелли Имбула с высокой долей вероятности покинет "Сток Сити"

Полузащитник "Сток Сити" Жанелли Имбула, скорее всего, в летнее трансферное окно покинет команду, передает Stoke Sentinel.Сообщается, что руководство клуба недовольно физической формой и качеством игры футболиста. Напомним, что хавбек перешел в "Сток Сити" за 24 миллиона евро.