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Молодежное первенство: "Крылья" и "Амкар" сыграли вничью

Молодежное первенство

22 тур

"Крылья Советов" - "Амкар" 1:1

Голы: Вазитдинов, 6, Голенков, 68

"Крылья Советов": Шильников (Любаков, 46), Столяров, Масальский, Лозовик (Киреев,38), Цвейба, Богомолов (Ежов, 46), Киселёв (Голенков, 37), Дмитрюк, Шамаев, Кудряшов (Бурюкин, 59), Визнович

"Амкар": Вамбольт, Бурков (Кондрашов, 83), Гусейнов (Тарасов, 71), Мосунов (Ромащенко, 85), Аушев, Вазитдинов, Разделкин (Парамонов, 67), Филиппов, Трунин (Жуковский, 61), Мищенко (Смецкой, 74), Гооге

Предупреждения: Лозовик, 4, Киреев, 72
Теги: Крылья Советов Амкар
Сегодня, 18:10
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