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Харри Кейн тренируется в общей группе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе игроков, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, футболист получил травму в начале марта в кубковом матче против "Миллуола" (0:6).
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 18:47
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