Харри Кейн тренируется в общей группе

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе игроков, сообщает пресс-служба клуба.Напомним, футболист получил травму в начале марта в кубковом матче против "Миллуола" (0:6).