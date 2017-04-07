Антонио Конте: Мозес готов сыграть с "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Виктор Мозес готов сыграть в матче чемпионата Англии с "Борнмутом"."Он тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть", - цитирует итальянца официальный сайт лондонцев.