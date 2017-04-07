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Антонио Конте: Мозес готов сыграть с "Борнмутом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Виктор Мозес готов сыграть в матче чемпионата Англии с "Борнмутом".

"Он тренировался с нами вчера и сегодня, я должен оценить ситуацию и затем принять оптимальное решение, но он готов сыграть", - цитирует итальянца официальный сайт лондонцев.
Теги: Мозес Конте Челси Борнмут
Сегодня, 19:05
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