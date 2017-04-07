Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Равиль Сабитов: наверное, кредит доверия Хави Грасии в "Рубине" уже давно был исчерпан

Равиль Сабитов: наверное, кредит доверия Хави Грасии в "Рубине" уже давно был исчерпан Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info высказал мнение относительно выхода своей экс-команды в финал Кубка России, где она встретится с "Уралом".

- О матче "Локомотив" - "Уфа" (1:0):

Игра получилась боевой, накал был высокий, ведь оба коллектива понимали, что стоит на кону. Потенциально можно стать участником Лиги Европы. Отсюда и серьёзный настрой обеих команд.

После матча Юрий Сёмин высказал недовольство игрой пары Фарфан - Ари. Думаю, оба игроки были не так активны, как они могли бы быть. Оба не особо были нацелены на ворота, отсюда и вопросы у главного тренера. Но нападающий - зависимый игрок, в одиночку результат матча он определить не может.

Сергей Семак после матча посетовал на плохую реализацию моментов. Мне очень нравится работа Семака в "Уфе", команда при нём преобразилась. Но я не вижу много смысла в подобных разговорах после игры. Нужно просто признать победу "Локомотива" и настраиваться на игры чемпионата.

- О матче "Урал" - "Рубин" (2:1):

Игра была интересной, но я надеялся на победу казанцев, поскольку финал "Локомотив" - "Рубин" - достаточно громкая вывеска, получился бы интересный финал. Тем не менее, нужно отдать должное "Уралу", который впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.

- О работе в казанском клубе Хави Грасии:

Встреча получилась крайне валидольной для обоих тренеров. После игры многие начали высказывать сомнения относительно пребывания Хави Грасии у руля "Рубина", и я присоединяюсь к их словам. Наверное, кредит доверия, который дали испанцу, уже давно был исчерпан. Если мы говорим о "Рубине", как о команде амбициозной, которая ставит высокие задачи, то их положение сегодня не соответствует поставленным целям, хотя испанский специалист для их реализации и был приглашён. Думаю, если "Рубин" в ближайшее время не исправит ситуацию - могут случиться определённые перестановки.

- О финале "Локомотив" - "Урал":

Фаворитом решающей игры мне видится "Локомотив". В первую очередь благодаря богатому опыту Сёмина, который неоднократно выигрывал этот титул. В составе москвичей играют более опытные футболисты, да и мотивация команды будет выше, потому что победой в Кубке России клуб исправит впечатление от текущего сезона, и его даже можно будет назвать успешным. У "Урала" будет запредельная ситуация, но я не думаю, что этого хватит для победы. Хотя, в Кубке бывает всё, но я думаю, "Локомотив" победит.

- О статусе Кубка России:

Думаю, топ-клубы страны не уделяют должного внимания Кубку, поскольку с финансовой точки зрения другие турниры имеют куда более серьёзное значение. Ты можешь сделать ставку и на Кубок, но в любой момент можешь оступиться, что делает потраченные усилия бессмысленными. Не могу сказать, плохо это или нет, просто таковы сегодняшние реалии. Клубы учитывают имеющиеся нужды, финансовую ситуацию вокруг себя, от чего и строят свои планы. Футбол меняется, эволюционирует, и это - часть эволюции нашего вида спорта. Кубок больше интересен командам, которые не на многое претендуют в регулярном чемпионате.
Теги: Сабитов Локомотив Урал
Сегодня, 19:19
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Ramzes Cairo (Сегодня, 19:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Барселона»
Все, как шакалы, налетели ..."кредит доверия исчерпан", "он пакует чемоданы", и снова "кредит доверия исчерпан" и тд и тп.
Грасия очень неплохой тренер, особенно по меркам РФПЛ, и потенциал есть как него у самого, так и у всей команды. Одного года явно не достаточно, чтобы построить хорошую команду. Думаю, надо дать ему ещё год поработать, и тогда можно будет сделать выводы.


--------------------
Spartak Moscow, Roma, Lyon, Werder, PSV, River, Flamengo...
Регистрация: 3.11.2006
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.