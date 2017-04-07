Равиль Сабитов: наверное, кредит доверия Хави Грасии в "Рубине" уже давно был исчерпан

Бывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью длявысказал мнение относительно выхода своей экс-команды в финал Кубка России, где она встретится с "Уралом".Игра получилась боевой, накал был высокий, ведь оба коллектива понимали, что стоит на кону. Потенциально можно стать участником Лиги Европы. Отсюда и серьёзный настрой обеих команд.После матча Юрий Сёмин высказал недовольство игрой пары Фарфан - Ари. Думаю, оба игроки были не так активны, как они могли бы быть. Оба не особо были нацелены на ворота, отсюда и вопросы у главного тренера. Но нападающий - зависимый игрок, в одиночку результат матча он определить не может.Сергей Семак после матча посетовал на плохую реализацию моментов. Мне очень нравится работа Семака в "Уфе", команда при нём преобразилась. Но я не вижу много смысла в подобных разговорах после игры. Нужно просто признать победу "Локомотива" и настраиваться на игры чемпионата.Игра была интересной, но я надеялся на победу казанцев, поскольку финал "Локомотив" - "Рубин" - достаточно громкая вывеска, получился бы интересный финал. Тем не менее, нужно отдать должное "Уралу", который впервые в своей истории вышел в финал Кубка России.Встреча получилась крайне валидольной для обоих тренеров. После игры многие начали высказывать сомнения относительно пребывания Хави Грасии у руля "Рубина", и я присоединяюсь к их словам. Наверное, кредит доверия, который дали испанцу, уже давно был исчерпан. Если мы говорим о "Рубине", как о команде амбициозной, которая ставит высокие задачи, то их положение сегодня не соответствует поставленным целям, хотя испанский специалист для их реализации и был приглашён. Думаю, если "Рубин" в ближайшее время не исправит ситуацию - могут случиться определённые перестановки.Фаворитом решающей игры мне видится "Локомотив". В первую очередь благодаря богатому опыту Сёмина, который неоднократно выигрывал этот титул. В составе москвичей играют более опытные футболисты, да и мотивация команды будет выше, потому что победой в Кубке России клуб исправит впечатление от текущего сезона, и его даже можно будет назвать успешным. У "Урала" будет запредельная ситуация, но я не думаю, что этого хватит для победы. Хотя, в Кубке бывает всё, но я думаю, "Локомотив" победит.Думаю, топ-клубы страны не уделяют должного внимания Кубку, поскольку с финансовой точки зрения другие турниры имеют куда более серьёзное значение. Ты можешь сделать ставку и на Кубок, но в любой момент можешь оступиться, что делает потраченные усилия бессмысленными. Не могу сказать, плохо это или нет, просто таковы сегодняшние реалии. Клубы учитывают имеющиеся нужды, финансовую ситуацию вокруг себя, от чего и строят свои планы. Футбол меняется, эволюционирует, и это - часть эволюции нашего вида спорта. Кубок больше интересен командам, которые не на многое претендуют в регулярном чемпионате.