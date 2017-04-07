Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:24
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет (1)
17:48
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
Давор Шукер: уверен, Россия проявит себя как великолепная страна-организатор чемпионата мира (2)
16:53
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Константин Сарсания: увеличение или уменьшение числа участников Премьер-лиги никакой роли не сыграет
Бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания, ныне возглавляющий клуб из Литвы "Атлантас", в интервью для портала Rusfootball.info высказал мнение о вероятном изменении в лимите на легионеров в РФПЛ, о вероятном сокращении числа участников турнира, а также о системе проведения чемпионата "осень-весна".
- О вероятном уменьшении/увеличении числа участников Премьер-Лиги:
Думаю, лучше оставить всё, как есть. Увеличение или уменьшение никакой роли не сыграет, в общем-то. Есть логика в уменьшении числа команд, чтобы чемпионат был поплотнее, зрелищнее в плане накала, и чтобы не было историй вроде той, что сейчас происходит в "Томи", например. С другой стороны, такое случается не так часто, но существует большое разделение между ведущими клубами страны и всеми остальными.
Тем не менее, "Ростов" всем доказал, что можно играть и нужно играть. Есть ещё и "Уфа", показывающая привлекательный футбол. Поэтому я не вижу сейчас причин сокращать или увеличивать число участников чемпионата России.
В чемпионате Литвы восемь команд. Сложность в том, что есть четыре-пять клубов, которые сражаются за еврокубки, а турнир проходит в четыре клуба, то есть четыре раза играешь с главными конкурентами. У нас же ЦСКА и "Зенит" один раз встретились, потом на полгода забыли друг о друге. А здесь по четыре раза играешь с прямыми соперниками, что уменьшает общий уровень первенства. В чемпионате России сейчас нормальная ситуация.
Интересно устроен чемпионат Польши. Играется два круга из 16 команд, а потом команды делятся на первую и вторую восьмёрки, и набранные ими очки вдвое сокращаются. Когда Станислав Черчесов работал в "Легии", эту систему рассмотрели и в России, что у многих вызвало недоумение, но эта система крайне интересная, проходных игр практически нет.
Кроме того, потенциальное сокращение клубов повлияет на имидж чемпионата, который хочет войти в топ-5 лучших в Европе. Нельзя в такой большой стране иметь 12-14 команд в высшем дивизионе. Для нас 16 команд - самый оптимальный вариант.
- О лимите на легионеров:
Всегда говорил, что лимит не влияет на появление в клубах лучших футболистов юношеских и молодёжных сборных страны. Если они играют - они и в клубе заиграют, если не могут - и в клубе не получится. У нас нет 500 человек, которые стучатся в команды Премьер-Лиги. Лимит, может, и нужен, но другого формата, "10+15", например. С одной стороны, в составах команд могут появиться сразу 10 иностранцев, с другой, россияне, тренируясь рядом с ними и конкурируя с ними станут сильнее.
- О системе "осень-весна":
Я за систему "весна-осень". Весной начинаем, в начале зимы заканчиваем. У нас сейчас во всех лигах зимой перерыв на 3 месяца, потом 2 месяца поиграют, и опять перерыв... нонсенс полный! Кроме того, при действующей системе мы ничего нового в российском футболе не увидели, тогда как при старой ЦСКА и "Зенит" выигрывали еврокубки.
- О вероятном уменьшении/увеличении числа участников Премьер-Лиги:
Думаю, лучше оставить всё, как есть. Увеличение или уменьшение никакой роли не сыграет, в общем-то. Есть логика в уменьшении числа команд, чтобы чемпионат был поплотнее, зрелищнее в плане накала, и чтобы не было историй вроде той, что сейчас происходит в "Томи", например. С другой стороны, такое случается не так часто, но существует большое разделение между ведущими клубами страны и всеми остальными.
Тем не менее, "Ростов" всем доказал, что можно играть и нужно играть. Есть ещё и "Уфа", показывающая привлекательный футбол. Поэтому я не вижу сейчас причин сокращать или увеличивать число участников чемпионата России.
В чемпионате Литвы восемь команд. Сложность в том, что есть четыре-пять клубов, которые сражаются за еврокубки, а турнир проходит в четыре клуба, то есть четыре раза играешь с главными конкурентами. У нас же ЦСКА и "Зенит" один раз встретились, потом на полгода забыли друг о друге. А здесь по четыре раза играешь с прямыми соперниками, что уменьшает общий уровень первенства. В чемпионате России сейчас нормальная ситуация.
Интересно устроен чемпионат Польши. Играется два круга из 16 команд, а потом команды делятся на первую и вторую восьмёрки, и набранные ими очки вдвое сокращаются. Когда Станислав Черчесов работал в "Легии", эту систему рассмотрели и в России, что у многих вызвало недоумение, но эта система крайне интересная, проходных игр практически нет.
Кроме того, потенциальное сокращение клубов повлияет на имидж чемпионата, который хочет войти в топ-5 лучших в Европе. Нельзя в такой большой стране иметь 12-14 команд в высшем дивизионе. Для нас 16 команд - самый оптимальный вариант.
- О лимите на легионеров:
Всегда говорил, что лимит не влияет на появление в клубах лучших футболистов юношеских и молодёжных сборных страны. Если они играют - они и в клубе заиграют, если не могут - и в клубе не получится. У нас нет 500 человек, которые стучатся в команды Премьер-Лиги. Лимит, может, и нужен, но другого формата, "10+15", например. С одной стороны, в составах команд могут появиться сразу 10 иностранцев, с другой, россияне, тренируясь рядом с ними и конкурируя с ними станут сильнее.
- О системе "осень-весна":
Я за систему "весна-осень". Весной начинаем, в начале зимы заканчиваем. У нас сейчас во всех лигах зимой перерыв на 3 месяца, потом 2 месяца поиграют, и опять перерыв... нонсенс полный! Кроме того, при действующей системе мы ничего нового в российском футболе не увидели, тогда как при старой ЦСКА и "Зенит" выигрывали еврокубки.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.