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Полузащитник "Барселоны" Рафинья больше не сыграет в этом сезоне

Полузащитник "Барселоны" Рафинья в нынешнем сезоне больше не сыграет, сообщает Sport.es.

Сообщается, что на восстановление уйдет порядка 4 месяцев. Напомним, что футболист получил повреждение в матче против "Гранады" (4:1) и был заменен уже на 17-й минуте. Врачи диагностировали у футболиста травму правого мениска.
Теги: Рафинья Барселона
Сегодня, 20:17
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