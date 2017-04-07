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Квинси Промес: кто будет следующим?

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес в своем твиттере выложил видео, на котором сначала футболист готовится выйти на поле, после чего демонстрируется нарезка голов в его исполнении.

В конце Промес говорит на английском: "Кто будет следующим?"

Теги: Промес Спартак
Сегодня, 20:30
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15
(5)
№15 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Рано Антошка, рано. Не то время, чтоб бахвалиться
Регистрация: 22.09.2007
№14 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 21:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Следующее блюдо свинина два раза!

Плачущий цыган на вертеле. Неужели есть наивные идиоты, думающие, что им в Москве что-то светит?


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№13 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У бомжей бомбит))) хотя они не следующие)) но уже нервничают)))предвкушают кб болт
Регистрация: 24.11.2008
№12 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 21:15) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Нулевой нигретенок после гола великому Оренбургу похоже поймал навозную звезду.Посмотрим как летом будет бежать из свинарника хрен поймаешь...

Цитата: Распутин
Цитата: Blessing
Цитата: vvSpartak
отпишись лучше как там трава на крестовском растёт

Куёво говорят, а для такого оленя как ты, вообще писдец, травки не пожевать.

тото тебе окуенно... куев за обе щеки и в дамки...

Подкован в этом деле? Часто берёшь видимо раз везде об этом пишешь свинодаун
Регистрация: 16.11.2014
№11 Написал: Распутин (Сегодня, 21:11) #
  • -1
  •  (9)
online

Цитата: Blessing
Цитата: vvSpartak
отпишись лучше как там трава на крестовском растёт

Куёво говорят, а для такого оленя как ты, вообще писдец, травки не пожевать.

вот то тебе окуенно... куев за обе щеки и в дамки...
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 21:11) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Следующее блюдо свинина два раза!
Регистрация: 16.11.2014
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:09) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
отпишись лучше как там трава на крестовском растёт

Куёво говорят, а для такого оленя как ты, вообще писдец, травки не пожевать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№8 Написал: vvSpartak (Сегодня, 21:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Blessing

ущербный, отпишись лучше как там трава на крестовском растёт


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:55) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Что длинней у африканцев? Лето язык...
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: igorspartak
Blessing,
иди лучше зюбу лобызай

у дзюбы-молло... у плечевой протекайка..
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 20:49) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Это должны понимать его соперники и воспользоваться этим.

Скоро он вас попользует-недолго осталось. Давно пора сбить спесь с недоразумения болотного...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (5)
online

ууууууууууу - фа laughing
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
разбаловали его свиньи своим вниманием.

а некоторых просто тупо долбят причем регулярно и с особым цинизмом))
не правда ли???
можешь не отвечать sunglasses


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 20:37) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Blessing,
иди лучше зюбу лобызай


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:35) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Звездуна поймал копчёный, разбаловали его свиньи своим вниманием. Обычно, у больных с таким симптомом, наблюдается ярко выраженная вспыльчивость и раздражительность, когда дело идёт не по его сценарию, и их спокойно можно спровоцировать на не правовые поступки. Это должны понимать его соперники и воспользоваться этим.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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