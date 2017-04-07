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Штутгарт хочет принять финал Лиги Европы в 2019 году

Штутгарт намерен побороться за право принять финал лиги Европы в сезоне 2018/2019, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

Глава немецкого Футбольного союза Райнхард Гриндель сообщил, что рассматривались две кандидатуры немецких городов - Франкфурт и Штутгарт. Выбор членов специальной комиссии был остановлен на Штутгарте.
Сегодня, 21:25
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