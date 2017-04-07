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Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может покинуть клуб, сообщает Premium Sport.

Одним из претендентов на возможную вакантную должность является Роберто Манчини. Сообщается, что руководство клуба уже контактировало с 52-летним специалистом, обсудив с ним варианты потенциального сотрудничества. Манчини готов пойти на более скромные финансовые условия.
Теги: Манчини Рома
Сегодня, 22:07
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