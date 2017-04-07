Робенто Манчини может сменить Спаллетти в "Роме"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти может покинуть клуб, сообщает Premium Sport.Одним из претендентов на возможную вакантную должность является Роберто Манчини. Сообщается, что руководство клуба уже контактировало с 52-летним специалистом, обсудив с ним варианты потенциального сотрудничества. Манчини готов пойти на более скромные финансовые условия.