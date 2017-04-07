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"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги "Айнтрахт" и "Вердер" сыграли вничью со счётом 2:2.

Чемпионат Германии

28 тур

"Айнтрахт" Ф - "Вердер" 2:2

Гол: Гачинович, 48, Фабиан, 72 (пен.) - Юнузович, 37, Бартельс, 44

"Айнтрахт": Градецки, Ордоньес (Вольф, 68), Русс (Блюм, 46), Абрахам, Чэндлер, Очипка, Маскарель, Гачинович, Фабиан, Ребич, Хргота (Сеферович, 81)

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Кальдирола (Гарсия, 53), Селасси, Гарсия, Велькович (Кайнц, 29), Гриллич, Юнузович, Эггештайн, Бартельс (Писарро, 78), Крузе

Предупреждения: Вилькович, 7, Ребич, 53, Бартельс, 69, Фабиан, 74
Теги: Вердер Айнтрахт
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