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Квинси Промес: в "Спартаке" я лидер и ключевой игрок
Нападающий "Спартака" Квинси Промес рассказал о том, как ощущает себя в стане красно-белых.
"Меня уже неплохо знают в чемпионате России. Поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, – это победа команды.
В "Спартаке" у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но я работаю над этим. В "Спартаке" чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде", - цитирует Промеса "СЭ" со ссылкой на эфир программы "8-16".
"Меня уже неплохо знают в чемпионате России. Поэтому тренер разрешает мне свободно действовать и менять позицию на поле. Мне комфортно на левом фланге, но могу сыграть и справа, хотя там у нас есть Самедов. Где скажет тренер, там и выйду. Могу сыграть на любой атакующей позиции. Все, что меня интересует, – это победа команды.
В "Спартаке" у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но я работаю над этим. В "Спартаке" чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде", - цитирует Промеса "СЭ" со ссылкой на эфир программы "8-16".
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