СМИ: наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в ближайшее время объявит имя нового главного тренера национальной команды. По информации местных СМИ, национальную команду возглавит наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли.Официально о назначении специалиста будет объявлено на следующей неделе. По некоторым данным, с Сампаоли будет заключен контракт на пять лет.