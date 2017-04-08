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СМИ: наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли возглавит сборную Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в ближайшее время объявит имя нового главного тренера национальной команды. По информации местных СМИ, национальную команду возглавит наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли.

Официально о назначении специалиста будет объявлено на следующей неделе. По некоторым данным, с Сампаоли будет заключен контракт на пять лет.

Газета.ru
Теги: Сборная Аргентины
Сегодня, 08:26
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