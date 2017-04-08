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Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о проблемах при игре на искусственных газонах и оценил вероятность возвращения на поле полузащитника "Зенита" Виктора Файзулина.

– Считается, что, если постоянно играть на одном виде покрытия, травматизм почти одинаков. Проблемы возникают, когда происходят постоянные переходы с синтетики на натуральное поле и обратно. Действительно, в этом случае риск возрастает.

– Нет ли у тренеров предубеждения против синтетики и, соответственно, соблазна поберечь кого-то из игроков?

– Это даже не предубеждение, а здравый взгляд на вещи, и чаще всего такая ситуация касается ребят, которые перенесли операцию на суставах. Именно у таких они после синтетики на первых порах могут воспалятся, и тренеры об этом, конечно, помнят. Важно и другое: если команда тренируется и играет дома на натуральном поле, а в гостях приходится выходить на искусственное, риск усугубить проблемы с мышцами и связками возрастает. И об этом все знают.

– Кому точно не стоит выходить на синтетику в связи с уже перенесенными операциями и повреждениями?

– Имея профессиональный контракт, нужно играть там, где это делает вся команда. Но более тщательно к подготовке и восстановлению следует относиться тем, у кого есть проблемы с мышцами, кто перенес пластику передних крестообразных связок и операцию на хрящах.

– То есть операции на "крестах" не являются фактором, который препятствует игре на синтетике?

– Нет, конечно. Если операция и реабилитация прошли удачно, то противопоказаний нет. Если есть проблемы, то неприятности могут начаться и на траве.

– Представим, что решение о том, играть ли футболисту, имеющему проблемы с коленом, зависит от вас – а впереди матч на синтетике.

– Если колено хорошо держит нагрузку, на момент вынесения вердикта нет признаков воспаления и следующая встреча через четыре-шесть дней, то без вопросов.

– Получается, проблемы с синтетикой у игроков – миф?

– Если здоровье в порядке, то да.

– Как оцениваете вероятность возвращения в большой футбол Файзулина?

– О перспективах возвращения Виктора на поле лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018. Лучше него ситуацией никто не владеет, – цитирует Безуглова "СЭ".
Теги: Файзулин
Сегодня, 08:32
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