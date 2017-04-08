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Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами

Руководитель службы безопасности "Зенита" Юрий Федотов сообщил о мерах при подготовке к домашнему матчу премьер-лиги с "Анжи".

"Очень хотелось бы, чтобы запрет входа на стадион с сумками был разовой мерой и в дальнейшем не пришлось к ней прибегать. Сейчас мы будем обращать особое внимание на людей с крупногабаритными вещами. Будут работать камеры хранения, досмотровые мероприятия будут проводиться чуть более тщательно, чем обычно.

Но мы ни в коем случае не хотим создавать нервозную обстановку. Постараемся все делать деликатно и аккуратно, чтобы это не сказалось на настроении болельщиков. Мы также увеличиваем количество людей, задействованных в обеспечении безопасности на матче. Никаких специальных процедур по предотвращению столкновений фанатов проводиться не будет", – цитирует Федотова "Чемпионат".
Теги: Зенит
Сегодня, 08:55
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(0)
№6 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 11:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Свиньи даже здесь всё обгадили...просто д.а.у.ны!
Регистрация: 16.11.2014
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 11:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше бы обращали внимание на людей с носилками...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:19) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Ты, Март, просто дебил, что подтвердил еще раз.

почти согласен...если про зинку и её свекольное поле, в обсуждение пускаюсь..что на болоте может быть построено и выращено? smirk
Регистрация: 6.09.2013
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 09:59) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
а на хера на стадион идти с крупногабаритными вещами?
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ты, Март, просто дебил, что подтвердил еще раз.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:20) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
на сувениры разберут? и в мешки? smirk
Регистрация: 6.09.2013
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