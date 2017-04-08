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Доходы РФС от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше запланированных

Доходы Российского футбольного союза от продажи прав на телетрансляции оказались в пять раз меньше, чем запланированные показатели, информирует ТАСС со ссылкой на отчет о деятельности РФС за 2016 год.

Финансовый план РФС на 2016 год предполагал, что доходы от телеправ составят 162,1 млн рублей, однако организации удалось заработать лишь 30,3 млн. Отчет будет представлен на конференции РФС в субботу, 8 апреля.
Сегодня, 09:49
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:03) #
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Дык вместо закрытых заседаний КДК и прочей хрени, надо устраивать Ток-шоу с приглашением Жириновского и прочей шушеры. Это нашему юде- ТВ понравится (ничего против евреев, если они мне не навязывают свои вкусы и нравы через общенациональный эфир), за это заплатят.
Регистрация: 12.11.2007
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