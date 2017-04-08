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Хет-трик Кирилла Панченко принес победу "Динамо" в Хабаровске

Московское "Динамо" добилось победы над "СКА-Хабаровском" в матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги. В составе москвичей хет-трик оформил Кирилл Панченко.

ФНЛ. 30-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Динамо" - 2:3

Голы: Лескано 13 (1:0). Панченко 24 (1:1). Панченко 31 (1:2). Панченко 44 (1:3). Корян 88 (2:3).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Иванов, Удалый, Микуцкис (Корян, 46), Астафьев, Черевко, Дедечко, Калинский (Димидко, 89), Друзин, Лескано, Казанков (Кобялко, 79)

"Динамо": Шунин, Хольмен, Темников (Маркелов, 57), Козлов, Морозов, Белоруков, Соснин, Катрич, Зотов (Кузьмин, 68), Панченко (Сапета, 90), Луценко (Бечирай, 79)

Незабитые пенальти: Корян (СКА-Хабаровск), 87

Предупреждения: Калинский, 65; Кобялко, 89 - Панченко, 59; Зотов, 61
Теги: Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:20
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(0)
№3 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 10:52) #
  • -1
  •  (1)
online

РостовПапа,
С болением у меня всё нормально
Приятно будет факт того, что теоретически 2-й состав Спартака тянет на РФПЛ
Регистрация: 17.03.2017
№2 Написал: РостовПапа (Сегодня, 10:30) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Да, кривы ручки у Криворучко. А Спартак-2 за РФПЛ бороться не может. У Спартак Спартакова явно осложнение от чрезмерного боления
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: Спартак Спартаков 111 (Сегодня, 10:24) #
  • 0
  •  (2)
online

Молодец, Спартаку-2 помог, им только надо у Волгаря выиграть и выходить в зону стыков
Регистрация: 17.03.2017
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