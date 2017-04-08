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Нукри Ревишвили подписал контракт с тбилисским "Динамо"

Экс-вратарь "Рубина", "Анжи" и "Краснодара" Нукри Ревишвили подписал контракт тбилисским "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Соглашение подписано по системе "1+1".

Первую часть сезона 30-летний голкипер также выступал за "Динамо".
Сегодня, 12:05
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