Нукри Ревишвили подписал контракт с тбилисским "Динамо"

Экс-вратарь "Рубина", "Анжи" и "Краснодара" Нукри Ревишвили подписал контракт тбилисским "Динамо", информирует пресс-служба клуба. Соглашение подписано по системе "1+1".Первую часть сезона 30-летний голкипер также выступал за "Динамо".