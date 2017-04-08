СМИ: "Рома" интересуется Массимо Каррерой

Итальянская "Рома" заинтересовалась главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, информирует La Repubblica.Сообщается, что римляне рассматривают 52-летнего специалиста в качестве замены Лучано Спаллетти, который может покинуть клуб по завершении сезона, так как истекает срок его контракта.Среди других кандидатов на пост наставника "Ромы" называют Роберто Манчини, Винченцо Монтеллу и Эусебио Ди Франческо.