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СМИ: "Рома" интересуется Массимо Каррерой

Итальянская "Рома" заинтересовалась главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой, информирует La Repubblica.

Сообщается, что римляне рассматривают 52-летнего специалиста в качестве замены Лучано Спаллетти, который может покинуть клуб по завершении сезона, так как истекает срок его контракта.

Среди других кандидатов на пост наставника "Ромы" называют Роберто Манчини, Винченцо Монтеллу и Эусебио Ди Франческо.
Теги: Рома Каррера
Сегодня, 12:53
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№3 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 13:59) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Понеслось. Сначала - к Конте , за каким куем, сейчас - Рома? Завтра ... будет писать заявление насчё,т расторжения контракта, как это было с выдумкой , дескать подписывают контракты, без его согласия. Бомжеослам , бальзам на сердце, от такого трёпа...
Регистрация: 10.01.2014
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
наверное кто-то из руководства вбил в гугле "массимо каррера", отсюда и пошли слухи
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да хер им там. Пусть дальше бомжа лысого гоняют.
Регистрация: 22.09.2007
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