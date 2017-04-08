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Алексей Сорокин: информация о том, что на "Крестовском" загубили газон - это слухи

Гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин прокомментировал информацию в СМИ о том, что газон на стадионе "Крестовский" практически загублен.

"Новости о состояние газона на стадионе "Крестовский" существенно сгустили. Поле может растёт и не так быстро, как предполагалось, но никакой паники и ужаса нет. На самом деле газон там никто не сжёг и не уничтожил. Это просто слухи.

Скорость роста травы не такая, как предполагалась, но газон растёт не в простых условиях, ведь крыша сейчас закрыта. Мы ожидаем, что ситуация выправится", - цитирует Сорокина "Чемпионат".
Теги: Сорокин Крестовский
Сегодня, 13:13
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№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 14:07) #
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online

Все таки поле Крестовского будет выдвижным, или для устранения вибрации, его приварят к епеням намертво?

Ну а по теме. Это слабая попытка как-то оправдаться. В таком случае, с газоном точно проблемы.
Тут ничего страшного . Еще 100 лямов и можно спокойно его поменять, но только летом.
Было бы , наверное, логичным первый матч провести на этом газоне команде Зенит-2. Пускай они проведут тест на устойчивость травы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 14:02) #
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это слухи, просто надо ещё 3 лярда на газон
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: Лидер (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Угу, а еще бомжи его у города не украли, а город на стадионе уже "зарабатывает". Ну как бомжи верещали 10 лет, что город на нем будет зарабатывать охрененные деньги. И стадион бомжи не украдут...
Где сейчас все эти квакушки-то?


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№1 Написал: махмуд иванович шниперсон (Сегодня, 13:34) #
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  •  (2)

весной само вырастет логично


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русич русак росиянец натурпродукт
Регистрация: 30.03.2017
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