Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Молодежка" "Зенита" забила шесть мячей в ворота "Анжи"

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Зенит" разгромил "Анжи".

Молодежное первенство. 22 тур

"Зенит" - "Анжи" - 6:3

Голы: Еловских, 3, Плотников, 7, Агабалаев, 17, Еловских, 36, , 37, Кудряшов, 45, Макеев, 51,Каккоев, 61, 83

"Зенит": Гойло, Каккоев, Плотников, Пенчиков, Мусаев, Котов, Кириллов (Плетнев, 65), Макеев, Запрягаев, Культинов (Некрасов, 78)

"Анжи": Шлеев, Донцов (Саидов, 55), Рикматуллаев, Эльмурзаев, Кудряшов, Щербак, Кузьмин (Темуков, 78), Гайдаров, Агабалаев (Рамазанов, 77), Саидов, Алиев (Агаларов, 64)

Предупреждения: Плотников, 17, Кузьмин, 25, Донцов, 28, Гайдаров, 58.
Теги: Зенит Анжи
Сегодня, 13:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.