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СМИ: Рауль завтра подпишет контракт с "Реалом"

Экс-нападающий "Реала", "Шальке-04" и сборной Испании Рауль прилетел из США в Мадрид, где завтра должен подписать контракт с мадридским клубом.

Бывший капитан "сливочных" проведет встречу с президентом команды Флорентино Пересом и займет должность советника клуба, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
Теги: Рауль Реал
Сегодня, 14:59
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3
(1)
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 16:01) #
  • 0
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займет должность советника клуба
Читать научись
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 15:38) #
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  •  (2)

Чёрным по белому должность указана
Регистрация: 16.03.2009
№1 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 15:28) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это что,тот самый Рауль Гонсалес?
Так ему в мае стукнет 40 лет...
Даже для вратаря этот возраст критический...
Вопрос : В каком качестве в Реале?


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
В День Победы заколю !
Регистрация: 3.06.2012
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