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Шесть матчей и ни одной победы (1)
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Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
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Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
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СМИ: Рауль завтра подпишет контракт с "Реалом"
Экс-нападающий "Реала", "Шальке-04" и сборной Испании Рауль прилетел из США в Мадрид, где завтра должен подписать контракт с мадридским клубом.
Бывший капитан "сливочных" проведет встречу с президентом команды Флорентино Пересом и займет должность советника клуба, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
Бывший капитан "сливочных" проведет встречу с президентом команды Флорентино Пересом и займет должность советника клуба, передает "Газета.ru" со ссылкой на испанские СМИ.
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