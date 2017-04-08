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Роман Широков: лимит на легионеров? После ЧМ-2018 рабочий вариант "10+15"
Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал о "Стратегии-2030" и возможном изменении лимита на легионеров в РФПЛ.
"Стратегия вполне рабочая. Ее нужно просто развивать. Виталий Леонтьевич правильно сказал, что он один в ручном режиме не может ее реализовывать. Все должны заинтересовать и работать совместно.
Отсутствие цели на ЧМ-2018? А какая она должна быть? Победить? Это не вопрос стратегии. Я уверен, что перед командой стоит задача как минимум выйти из группы.
Что касается лимита, то до 2018 года никто менять ничего не собирается. Обсуждаем, что может быть дальше. Пока рабочий вариант "10+15", - цитирует Широкова "Чемпионат".
"Стратегия вполне рабочая. Ее нужно просто развивать. Виталий Леонтьевич правильно сказал, что он один в ручном режиме не может ее реализовывать. Все должны заинтересовать и работать совместно.
Отсутствие цели на ЧМ-2018? А какая она должна быть? Победить? Это не вопрос стратегии. Я уверен, что перед командой стоит задача как минимум выйти из группы.
Что касается лимита, то до 2018 года никто менять ничего не собирается. Обсуждаем, что может быть дальше. Пока рабочий вариант "10+15", - цитирует Широкова "Чемпионат".
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