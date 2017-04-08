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Игорь Рабинер: очевидно, Дзюба хочет стать чемпионом раньше "Спартака"
Спортивный журналист Игорь Рабинер высказал мнение о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
"Что касается сборной, то уже Станислав Черчесов сказал – Дзюба не мог играть за сборную. Почему мы не должны доверять главному тренеру? Будь у него подозрения в том, что Дзюба «косит», он как-то дал бы это понять. Но сейчас выводы все равно делать рано. Давайте посмотрим, вызовет ли Черчесов Дзюбу на Кубок Конфедераций. Мой прогноз – если Артем окажется здоров, его вызовут.
Почему Дзюба не рискует, как рискует Дзагоев? Я не могу проникнуть в колено Дзюбы, в его образ мышления и рассудить, действительно ли он испытывает боль или перестраховывается. Об этом может знать только сам человек. А потому и судить со стороны об этом бессмысленно.
Дзюба хочет стать чемпионом раньше "Спартака" – это очевидно. Не вижу в том криминала. Это нормальное желание амбициозного спортсмена. И не считаю, что Дзюба хочет "забить" на сборную. Уверен, что он приедет на Кубок Конфедераций и выложится там на 100 процентов. И если сейчас идут товарищеские матчи, а он боится за поврежденное колено, это нормально", - цитирует Рабинера "СЭ".
"Что касается сборной, то уже Станислав Черчесов сказал – Дзюба не мог играть за сборную. Почему мы не должны доверять главному тренеру? Будь у него подозрения в том, что Дзюба «косит», он как-то дал бы это понять. Но сейчас выводы все равно делать рано. Давайте посмотрим, вызовет ли Черчесов Дзюбу на Кубок Конфедераций. Мой прогноз – если Артем окажется здоров, его вызовут.
Почему Дзюба не рискует, как рискует Дзагоев? Я не могу проникнуть в колено Дзюбы, в его образ мышления и рассудить, действительно ли он испытывает боль или перестраховывается. Об этом может знать только сам человек. А потому и судить со стороны об этом бессмысленно.
Дзюба хочет стать чемпионом раньше "Спартака" – это очевидно. Не вижу в том криминала. Это нормальное желание амбициозного спортсмена. И не считаю, что Дзюба хочет "забить" на сборную. Уверен, что он приедет на Кубок Конфедераций и выложится там на 100 процентов. И если сейчас идут товарищеские матчи, а он боится за поврежденное колено, это нормально", - цитирует Рабинера "СЭ".
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