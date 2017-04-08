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Игорь Рабинер: очевидно, Дзюба хочет стать чемпионом раньше "Спартака"

Спортивный журналист Игорь Рабинер высказал мнение о нападающем "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.

"Что касается сборной, то уже Станислав Черчесов сказал – Дзюба не мог играть за сборную. Почему мы не должны доверять главному тренеру? Будь у него подозрения в том, что Дзюба «косит», он как-то дал бы это понять. Но сейчас выводы все равно делать рано. Давайте посмотрим, вызовет ли Черчесов Дзюбу на Кубок Конфедераций. Мой прогноз – если Артем окажется здоров, его вызовут.

Почему Дзюба не рискует, как рискует Дзагоев? Я не могу проникнуть в колено Дзюбы, в его образ мышления и рассудить, действительно ли он испытывает боль или перестраховывается. Об этом может знать только сам человек. А потому и судить со стороны об этом бессмысленно.

Дзюба хочет стать чемпионом раньше "Спартака" – это очевидно. Не вижу в том криминала. Это нормальное желание амбициозного спортсмена. И не считаю, что Дзюба хочет "забить" на сборную. Уверен, что он приедет на Кубок Конфедераций и выложится там на 100 процентов. И если сейчас идут товарищеские матчи, а он боится за поврежденное колено, это нормально", - цитирует Рабинера "СЭ".
Теги: Дзюба Зенит Спартак Рабинер
Сегодня, 15:32
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№9 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
НА ЭТОМ САЙТЕ ПОХОДУ ОДНИ СПАРТАЧИ СКОРО ОСТАНУТСЯ И НАЧНУТ ДРУГ ДРУГА ГОВНОМ ПОЛИВАТЬ!!!!)
Регистрация: 13.02.2008
№8 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 16:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дэюбе негоже поперёд Спартака чемпионом стать...
Регистрация: 2.08.2015
№7 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:34) #
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online

Пусть пробежится тогда перед паровозом.
Регистрация: 3.03.2007
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
но х.. получится ))
Регистрация: 26.07.2014
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:19) #
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Дзюба. Мясных видимо , крючит. Кот бы положил лапу на того, кт бездарь, но старается. .Нового Аршавина ждать ещё долго. Дзюба замена


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 16:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
в Динамо вместе с Орзул,
хотя там парни тридварасов тоже не долюбливают
вывод - табор,гомосятина,флаг в руки)))


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:01) #
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Цитата: сектант
Мерзкий тип,хоть и забивает,но как личность говно.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: mustang (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
более подлого и мерзкого игрока и не припомнить
Регистрация: 23.12.2015
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:49) #
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  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
игрочишка,этим все сказано!За ним шлейф из подлостей,воровства,предатель
ства и обмана так и тянется.. Мерзкий тип,хоть и забивает,но как личность говно.
Регистрация: 3.11.2016
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