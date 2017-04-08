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Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
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Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
08:32
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
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"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
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Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
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"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Терек" - "Арсенал": стартовые составы
Стали известны стартовые составы на игру 22-го тура премьер-лиги "Терек" - "Арсенал".
"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Власов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.
"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Власов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.
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