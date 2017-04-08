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"Терек" - "Арсенал": стартовые составы

Стали известны стартовые составы на игру 22-го тура премьер-лиги "Терек" - "Арсенал".

"Терек": Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Анхель, Дьёмбер, Кузяев, Пирис, Грозав, Митришев, Балай.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Власов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Расич.
Теги: Терек Арсенал Тула
Сегодня, 15:56
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