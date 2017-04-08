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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
08:55
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
08:32
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Вчера 23:44
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
Вчера 23:43
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Вчера 23:30
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Молодежка" "Спартака" разгромила "Уфу", забив шесть голов
В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" не испытал проблем с "Уфой".
Молодежное первенство. 22 тур
"Уфа" - "Спартак" - 1:6
Гол: Мазуров, 6, Бабаев, 55, Ломовицкий, 59, 71, Никулин, 65, 85
"Уфа": Ефимов, Дивеев, Филин, Патрашко, Власов, Криворог, Виденеев, Зарипов, Емельянов, Журавлёв, Кутлусурин
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Цыганков, Горовых, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров.
Молодежное первенство. 22 тур
"Уфа" - "Спартак" - 1:6
Гол: Мазуров, 6, Бабаев, 55, Ломовицкий, 59, 71, Никулин, 65, 85
"Уфа": Ефимов, Дивеев, Филин, Патрашко, Власов, Криворог, Виденеев, Зарипов, Емельянов, Журавлёв, Кутлусурин
"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Цыганков, Горовых, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров.
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