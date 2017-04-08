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"Молодежка" "Спартака" разгромила "Уфу", забив шесть голов

В матче 22-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Спартак" не испытал проблем с "Уфой".

Молодежное первенство. 22 тур

"Уфа" - "Спартак" - 1:6

Гол: Мазуров, 6, Бабаев, 55, Ломовицкий, 59, 71, Никулин, 65, 85

"Уфа": Ефимов, Дивеев, Филин, Патрашко, Власов, Криворог, Виденеев, Зарипов, Емельянов, Журавлёв, Кутлусурин

"Спартак": Аверкиев, Рассказов, Миронов, Феофилактов, Красильниченко, Цыганков, Горовых, Бабаев, Ломовицкий, Киселёв, Мазуров.
Теги: Спартак Уфа
Сегодня, 15:58
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:02) #
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smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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