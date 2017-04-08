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"Крылья Советов" и "Амкар" завершили встречу вничью

В матче 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", дважды уступая в счете.

Чемпионат России. 22 тур

"Крылья Советов" - "Амкар" - 2:2

Гол: Бруно, 20, Корниленко, 40 - Гол, 11, Занев, 38 (пен.)

"Крылья Советов": Лория, Надсон, Зотов, Ятченко, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 85), Зуев, Паскуато, Бруно (Садик, 88), Корниленко

"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Гиголаев, Огуде, Комолов, Гол (Баланович, 90+1), Гасилин (Костюков, 80), Салугин (Бодул, 61)

Предупреждения: Зайцев, 37, Огуде, 63, Зотов, 65

Удаления: Зинков, 90+1.
Теги: Крылья Советов Амкар
Сегодня, 15:59
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№5 Написал: Бриг (Сегодня, 16:37) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Обе команды ударно провели первый тайм, но сил и эмоций на вторую половину им уже не хватило.В итоге боевая ничья.Пеналь конечно придуманный.Хватило бы и штрафного.КС молодцы не опустили "крылья", после пенальти.
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: АРА г.Пермь (Сегодня, 16:36) #
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  •  (3)
online

Судья с пенальти лоханулся,но кто сказал,что со штрафного бы не забили!
Регистрация: 28.11.2008
№3 Написал: Oder8587 (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Косяк судей очевиден, пенальти и близко не было....
Регистрация: 2.10.2016
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:04) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Послематчевое вью Муслимыча-шедеврально.
Крылья-жаль.


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 16:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
судья мешок украл победу у Крыльев.
Регистрация: 29.10.2010
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