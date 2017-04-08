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"Крылья Советов" и "Амкар" завершили встречу вничью
В матче 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Амкаром", дважды уступая в счете.
Чемпионат России. 22 тур
"Крылья Советов" - "Амкар" - 2:2
Гол: Бруно, 20, Корниленко, 40 - Гол, 11, Занев, 38 (пен.)
"Крылья Советов": Лория, Надсон, Зотов, Ятченко, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 85), Зуев, Паскуато, Бруно (Садик, 88), Корниленко
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Гиголаев, Огуде, Комолов, Гол (Баланович, 90+1), Гасилин (Костюков, 80), Салугин (Бодул, 61)
Предупреждения: Зайцев, 37, Огуде, 63, Зотов, 65
Удаления: Зинков, 90+1.
Чемпионат России. 22 тур
"Крылья Советов" - "Амкар" - 2:2
Гол: Бруно, 20, Корниленко, 40 - Гол, 11, Занев, 38 (пен.)
"Крылья Советов": Лория, Надсон, Зотов, Ятченко, Божин, Зинков, Мияйлович (Громов, 85), Зуев, Паскуато, Бруно (Садик, 88), Корниленко
"Амкар": Хомич, Занев, Милькович, Зайцев, Конде, Гиголаев, Огуде, Комолов, Гол (Баланович, 90+1), Гасилин (Костюков, 80), Салугин (Бодул, 61)
Предупреждения: Зайцев, 37, Огуде, 63, Зотов, 65
Удаления: Зинков, 90+1.
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