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Шесть матчей и ни одной победы (1)
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"Спартак-2" не смог переиграть "Волгарь"
В матче 30-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" и "Волгарь" не смогли определить победителя.
ФНЛ. 30 тур
"Спартак-2" - "Волгарь" - 0:0
"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Кутин, Лихачёв, Бакаев (Сакала, 82), Савичев (Нимелый, 68), Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Федчук, Мелкадзе.
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин, Акбашев (Букия, 70), Болонин (Кабутов, 66), Камилов (Яковлев, 76), Газзаев (Дышеков, 59), Отставнов.
Предупреждения: Лихачев, 57, Самсонов, 60, Сутормин, 88.
ФНЛ. 30 тур
"Спартак-2" - "Волгарь" - 0:0
"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Кутин, Лихачёв, Бакаев (Сакала, 82), Савичев (Нимелый, 68), Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Федчук, Мелкадзе.
"Волгарь": Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин, Акбашев (Букия, 70), Болонин (Кабутов, 66), Камилов (Яковлев, 76), Газзаев (Дышеков, 59), Отставнов.
Предупреждения: Лихачев, 57, Самсонов, 60, Сутормин, 88.
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