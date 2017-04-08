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"Спартак-2" не смог переиграть "Волгарь"

В матче 30-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" и "Волгарь" не смогли определить победителя.

ФНЛ. 30 тур

"Спартак-2" - "Волгарь" - 0:0

"Спартак-2": Максименко, Хомуха, Кутин, Лихачёв, Бакаев (Сакала, 82), Савичев (Нимелый, 68), Леонтьев, Пантелеев, Самсонов, Федчук, Мелкадзе.

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин, Акбашев (Букия, 70), Болонин (Кабутов, 66), Камилов (Яковлев, 76), Газзаев (Дышеков, 59), Отставнов.

Предупреждения: Лихачев, 57, Самсонов, 60, Сутормин, 88.
Теги: Спартак-2 Волгарь
Сегодня, 16:05
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№2 Написал: Иван Иванович г.Москва (Сегодня, 16:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да кому там понравилась фамилия Нимелый, пишите правильно.
Регистрация: 12.04.2015
№1 Написал: Асергеич (Сегодня, 16:38) #
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online

А это, им нужно было?
Регистрация: 19.03.2017
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