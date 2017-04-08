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Дзагоев, Миланов и Березуцкий не полетели с ЦСКА в Краснодар

ЦСКА вылетел в Краснодар на матч премьер-лиги с местным клубом, передает пресс-служба "армейцев".

С подопечными Гончаренко не полетели защитник Алексей Березуцкий и полузащитники Георгий Миланов и Алан Дзагоев.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;

Защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;

Полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;

Нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 16:26
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