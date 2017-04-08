Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
08:55
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
08:32
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Вчера 23:44
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
Вчера 23:43
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Вчера 23:30
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
Дубль Сона помог "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд"
"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" в рамках 32-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат Англии. 32 тур
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0
Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Хын Мин, 44, 54
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Дембеле (Сиссоко, 75), Дайер, Алли, Эриксен, Мин (Онома, 88), Янссен (Кейн, 61)
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кэткарт, Мариаппа, Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Амрабат (Дини, 70), Саксесс, Чука (Кабазель, 84), Ньянг
Предупреждения: Дукуре, 34.
Чемпионат Англии. 32 тур
"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0
Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Хын Мин, 44, 54
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Дембеле (Сиссоко, 75), Дайер, Алли, Эриксен, Мин (Онома, 88), Янссен (Кейн, 61)
"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кэткарт, Мариаппа, Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Амрабат (Дини, 70), Саксесс, Чука (Кабазель, 84), Ньянг
Предупреждения: Дукуре, 34.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.