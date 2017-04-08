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Дубль Сона помог "Тоттенхэму" разгромить "Уотфорд"

"Тоттенхэм" разгромил "Уотфорд" в рамках 32-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии. 32 тур

"Тоттенхэм" - "Уотфорд" - 4:0

Голы: Алли, 33, Дайер, 39, Хын Мин, 44, 54

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Дембеле (Сиссоко, 75), Дайер, Алли, Эриксен, Мин (Онома, 88), Янссен (Кейн, 61)

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Холебас, Кэткарт, Мариаппа, Дукуре (Суньига, 59), Клеверли, Амрабат (Дини, 70), Саксесс, Чука (Кабазель, 84), Ньянг

Предупреждения: Дукуре, 34.
Теги: Тоттенхэм Уотфорд
Сегодня, 16:37
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