Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
08:55
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
Служба безопасности "Зенита": будем обращать особое внимание на людей с габаритными вещами (6)
08:32
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Эдуард Безуглов: о перспективах возвращения Файзулина лучше всего сказал он сам: ждите на ЧМ-2018
Вчера 23:44
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
"Вильярреал" одержал победу над "Атлетиком"
Вчера 23:43
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Томас Мюллер пропустит матч с "Боруссией"
Вчера 23:30
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
"Вердер" не смог обыграть "Айнтрахт"
Гаджи Гаджиев: мы уже не вылетаем, нужно учиться играть в таких ситуациях
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал оценку матчу 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2).
"Трудно сказать, набрали ли мы одно очко или потеряли. Результат закономерный. Всегда неприятно, когда ведешь, а упускаешь преимущество.
В некоторых моментах очень плохо сыграли в обороне, чем и воспользовались хозяева. Соперник в целом выглядел неплохо. Когда мы повели 1:0, у самарцев не складывалась игра. В такие минуты важно сохранить преимущество, тогда сопернику тяжело потом поймать игру.
Что сказал в перерыве? Я много не говорил. Мы должны уметь играть в таких ситуациях. Мы уже не вылетаем. Привыкли в борьбе за выживание в последние годы, и в этих условиях мы всегда себя хорошо проявляли. Нужно учиться играть в таких ситуациях. С этой точки зрения у команды есть психологические проблемы, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
"Трудно сказать, набрали ли мы одно очко или потеряли. Результат закономерный. Всегда неприятно, когда ведешь, а упускаешь преимущество.
В некоторых моментах очень плохо сыграли в обороне, чем и воспользовались хозяева. Соперник в целом выглядел неплохо. Когда мы повели 1:0, у самарцев не складывалась игра. В такие минуты важно сохранить преимущество, тогда сопернику тяжело потом поймать игру.
Что сказал в перерыве? Я много не говорил. Мы должны уметь играть в таких ситуациях. Мы уже не вылетаем. Привыкли в борьбе за выживание в последние годы, и в этих условиях мы всегда себя хорошо проявляли. Нужно учиться играть в таких ситуациях. С этой точки зрения у команды есть психологические проблемы, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.