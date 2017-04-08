Гаджи Гаджиев: мы уже не вылетаем, нужно учиться играть в таких ситуациях

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев дал оценку матчу 22-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2)."Трудно сказать, набрали ли мы одно очко или потеряли. Результат закономерный. Всегда неприятно, когда ведешь, а упускаешь преимущество.В некоторых моментах очень плохо сыграли в обороне, чем и воспользовались хозяева. Соперник в целом выглядел неплохо. Когда мы повели 1:0, у самарцев не складывалась игра. В такие минуты важно сохранить преимущество, тогда сопернику тяжело потом поймать игру.Что сказал в перерыве? Я много не говорил. Мы должны уметь играть в таких ситуациях. Мы уже не вылетаем. Привыкли в борьбе за выживание в последние годы, и в этих условиях мы всегда себя хорошо проявляли. Нужно учиться играть в таких ситуациях. С этой точки зрения у команды есть психологические проблемы, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол".