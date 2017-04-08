Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Лунев, Кокорин и Дзюба - в стартовом составе "Зенита" на игру с "Анжи"

Стали известны стартовые составы на матч 22-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Анжи".

"Зенит": Лунев, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов, Данни, Хави Гарсия, Жулиано, Эрнани, Дзюба, Кокорин.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев, Гулиев, Яковлев, Форбс, Будковский.
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 18:05
Напечатать
15
(3)
№15 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
А вот сравни его с Ивановичем, который держит мяч у себя ровно 3 секунды


Зато спокойней стало в штрафной. Это ж чувствуется! Даже у экрана. И надо ли Нету вперед переть? Это не его работа. Есть кому в центре сыграть. А оборона у нас всегда была слабым местом.
Регистрация: 23.08.2016
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Нету отличный защитник

Цитата: vermis_64
боже ж мой, какие красивые косяки выдает Нету

laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:50) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: пушкин
Цитата: vertel
К сожалению, давно понятно, что до некоторых это никогда не дойдёт, но ничего не поделаешь, это их проблемы.

Да, мало таких, кто ценит Нету.

Поддерживаю тех кто считает Нету хорошим защитником. Очень самоотвержен, имеет хороший длинный пас. А насчет ошибок, которые ему приписывают, так это пишут любимцы Лодыгина, вратаря, которого не взял бы ни один лидирующий клуб. Да и в сборной поняли "способности" Лодыгина.
Регистрация: 9.02.2014
№12 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 18:46) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: vlees..
можно было и дублем сыграть,обычный питерский договорняк,судейка уже заряжен чтобы желтые не давать,а завтра ручной Лапочкин уверен будет нам раздавать желтые,тянуть позорный полит проект как всегда.

Брысь в свой хлев.
Регистрация: 11.08.2008
№11 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:42) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
К сожалению, давно понятно, что до некоторых это никогда не дойдёт, но ничего не поделаешь, это их проблемы.

Да, мало таких, кто ценит Нету.
Регистрация: 14.11.2012
№10 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
пушкин спб (Сегодня, 18:31) #
online
Болеет за:
«Зенит»

Цитата: Городовой
Лунев пока внушает спокойствие.И ногами играет хорошо и вратарская школа видна.Кришито пал жертвой лимита.Хотя как вариант Цаллагова можно было в опорную передвинуть.И снова Нету на скамейке.Отсутствие Нету и Дыркина здорово уменьшает валидол у наших ворот.Лучше бы Нико остался,а Нету отчалил.Бородач уровня ФНЛ.Как раз пример низкого уровня легов которым не место в чемпе.


Нету отличный защитник, и хватит давать оценку по его косякам, считайте, сколько он выручает. Миммо, мой любимыйй игрок, может и отдохнуть перед погаными. Чернов, достойная ему замена, вот его как раз и надо наигрывать, и именно стакими командами, как Анжи.
Выигрывать надо в любом составе, иначе нехрен трындеть про борьбу за первое место.
К сожалению, давно понятно, что до некоторых это никогда не дойдёт, но ничего не поделаешь, это их проблемы.
Регистрация: 13.11.2009
№9 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
В целом - согласен. Но, боже ж мой, какие красивые косяки выдает Нету. Их не возможно не оценить.

А вот сравни его с Ивановичем, который держит мяч у себя ровно 3 секунды, и сразу избавляется от него не вперёд, а близь стоящему Коле. Нету, прёт вперёд не взирая ни на что, перед ним все расступаются, команда перестраивается в позицию, и только тогда он расстаётся с мячом.
Регистрация: 14.11.2012
№8 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
[quote=пушкин][quote=Городово
й]Лунев пока внушает спокойствие.И ногами играет хорошо и вратарская школа видна.Кришито пал жертвой лимита.Хотя как вариант Цаллагова можно было в опорную передвинуть.И снова Нету на скамейке.Отсутствие Нету и Дыркина здорово уменьшает валидол у наших ворот.Лучше бы Нико остался,а Нету отчалил.Бородач уровня ФНЛ.Как раз пример низкого уровня легов которым не место в чемпе.[/quote]
Нету отличный защитник, и хватит давать оценку по его косякам, считайте, сколько он выручает. Миммо, мой любимыйй игрок, может и отдохнуть перед погаными. Чернов, достойная ему замена, вот его как раз и надо наигрывать, и именно стакими командами, как Анжи.
Выигрывать надо в любом составе, иначе нехрен трындеть про борьбу за первое место.

В целом - согласен. Но, боже ж мой, какие красивые косяки выдает Нету. Их не возможно не оценить. laughing
Регистрация: 23.08.2016
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 18:31) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Городовой
Лунев пока внушает спокойствие.И ногами играет хорошо и вратарская школа видна.Кришито пал жертвой лимита.Хотя как вариант Цаллагова можно было в опорную передвинуть.И снова Нету на скамейке.Отсутствие Нету и Дыркина здорово уменьшает валидол у наших ворот.Лучше бы Нико остался,а Нету отчалил.Бородач уровня ФНЛ.Как раз пример низкого уровня легов которым не место в чемпе.

Нету отличный защитник, и хватит давать оценку по его косякам, считайте, сколько он выручает. Миммо, мой любимыйй игрок, может и отдохнуть перед погаными. Чернов, достойная ему замена, вот его как раз и надо наигрывать, и именно стакими командами, как Анжи.
Выигрывать надо в любом составе, иначе нехрен трындеть про борьбу за первое место.
Регистрация: 14.11.2012
№6 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:28) #
  • -3
  •  (5)

Лунев-очень хорошо. А Дзюба - это пустое место. Медлительный, мяч отскакивает как от стенки ввиду отсутствия техники, ни дриблинга. Вообщем пустое место. А играет ввиду лимита. Кокорин - это хорошо.
Регистрация: 9.02.2014
№5 Написал: vlees.. (Сегодня, 18:22) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
можно было и дублем сыграть,обычный питерский договорняк,судейка уже заряжен чтобы желтые не давать,а завтра ручной Лапочкин уверен будет нам раздавать желтые,тянуть позорный полит проект как всегда.
Регистрация: 2.04.2017
№4 Написал: vertel латвия (Сегодня, 18:15) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Савелий Россия (Сегодня, 18:10) #
Лунев- понятно, Дзюба - ну почти понятно, Кокорин - совсем не понятно....)))
Очевидно, что тебе, и ещё некоторым, это не дано понять.
Регистрация: 13.11.2009
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Лунев пока внушает спокойствие.И ногами играет хорошо и вратарская школа видна.Кришито пал жертвой лимита.Хотя как вариант Цаллагова можно было в опорную передвинуть.И снова Нету на скамейке.Отсутствие Нету и Дыркина здорово уменьшает валидол у наших ворот.Лучше бы Нико остался,а Нету отчалил.Бородач уровня ФНЛ.Как раз пример низкого уровня легов которым не место в чемпе.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:13) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Савелий
Кокорин - совсем не понятно

лимит+стеночки с Данни smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:10) #
  • -2
  •  (4)
online

Лунев- понятно, Дзюба - ну почти понятно, Кокорин - совсем не понятно....)))
Регистрация: 28.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.