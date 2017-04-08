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Гендиректор "Крыльев Советов": судья на линии допустил грубейшую ошибку, он испортил игру
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал ничью с "Амкаром" в домашнем матче 22-го тура РФПЛ.
"После игры зашли к ребятам в раздевалку, поблагодарили за игру, самоотдачу и упёртость. По таким матчам видно, что у нас есть команда. Если проведём оставшиеся игры на таком же уровне, то ни у кого не будет вопросов. В нижней части таблицы РФПЛ сейчас у всех достаточно сложное турнирное положение, каждая игра и каждое очко на вес золота. Да, мы потеряли сегодня два очка, тем не менее приобрели одно.
Что касается судейства, то главный арбитр в целом нормально отработал. Но его однозначно подвёл помощник, который сказал, что нарушение было в штрафной площади. Мы получили пенальти, которого не было, и это грубейшая ошибка. Судья на линии испортил игру", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
"После игры зашли к ребятам в раздевалку, поблагодарили за игру, самоотдачу и упёртость. По таким матчам видно, что у нас есть команда. Если проведём оставшиеся игры на таком же уровне, то ни у кого не будет вопросов. В нижней части таблицы РФПЛ сейчас у всех достаточно сложное турнирное положение, каждая игра и каждое очко на вес золота. Да, мы потеряли сегодня два очка, тем не менее приобрели одно.
Что касается судейства, то главный арбитр в целом нормально отработал. Но его однозначно подвёл помощник, который сказал, что нарушение было в штрафной площади. Мы получили пенальти, которого не было, и это грубейшая ошибка. Судья на линии испортил игру", - цитирует Шашкова "Чемпионат".
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