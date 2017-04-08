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Януш Гол: "Амкар" лучше играет дома, чем на выезде, потому что тренируется на искусственном поле (видео)
Полузащитник "Амкара" Януш Гол после матча 22-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2) в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову рассказал, в чём причина разницы выступлений команды дома и в гостях.
– Обычно если «Амкар» забивает, то не упускает преимущества. В связи с чем сегодня дважды не удалось удержать перевес?
– Думаю, мы расслабились после забитых голов. Могли лучше использовать моменты во 2-м тайме, если бы забили, было бы нормально. А так – у нас очко, играем дальше.
– «Амкар» продолжает бороться за попадание в Лигу Европы, согласны что сегодня команда потеряла очки в этом плане?
– Да, но впереди 8 игр. Много очков можно набрать и потерять, мы хотим занять как можно более высокую позицию.
– Гаджи Гаджиев сказал, что лучше искусственное поле, чем такое естественное, как в Самаре. Мешало ли поле сегодня играть?
– Поле, конечно, тяжёлое. Нельзя было быстро играть в пас, поэтому игра, может, была неприятна для болельщиков. Но 4 гола, я думаю, нормально.
– Чем объясните такую ощутимую разницу между «Амкаром» дома и в гостях?
– Во-первых, из-за поля. Мы тренируемся на искусственном поле, здесь натуральное. Нам тяжело переходить, как и соперникам, приезжающим к нам. Нам надо дома набирать очки и на выезде пытаться не проигрывать.
– Обычно если «Амкар» забивает, то не упускает преимущества. В связи с чем сегодня дважды не удалось удержать перевес?
– Думаю, мы расслабились после забитых голов. Могли лучше использовать моменты во 2-м тайме, если бы забили, было бы нормально. А так – у нас очко, играем дальше.
– «Амкар» продолжает бороться за попадание в Лигу Европы, согласны что сегодня команда потеряла очки в этом плане?
– Да, но впереди 8 игр. Много очков можно набрать и потерять, мы хотим занять как можно более высокую позицию.
– Гаджи Гаджиев сказал, что лучше искусственное поле, чем такое естественное, как в Самаре. Мешало ли поле сегодня играть?
– Поле, конечно, тяжёлое. Нельзя было быстро играть в пас, поэтому игра, может, была неприятна для болельщиков. Но 4 гола, я думаю, нормально.
– Чем объясните такую ощутимую разницу между «Амкаром» дома и в гостях?
– Во-первых, из-за поля. Мы тренируемся на искусственном поле, здесь натуральное. Нам тяжело переходить, как и соперникам, приезжающим к нам. Нам надо дома набирать очки и на выезде пытаться не проигрывать.
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