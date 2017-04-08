Януш Гол: "Амкар" лучше играет дома, чем на выезде, потому что тренируется на искусственном поле (видео)

Полузащитник "Амкара" Януш Гол после матча 22-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2) в эксклюзивном интервью корреспондентамИвану Долинину и Роману Гуськову рассказал, в чём причина разницы выступлений команды дома и в гостях.– Думаю, мы расслабились после забитых голов. Могли лучше использовать моменты во 2-м тайме, если бы забили, было бы нормально. А так – у нас очко, играем дальше.– Да, но впереди 8 игр. Много очков можно набрать и потерять, мы хотим занять как можно более высокую позицию.– Поле, конечно, тяжёлое. Нельзя было быстро играть в пас, поэтому игра, может, была неприятна для болельщиков. Но 4 гола, я думаю, нормально.– Во-первых, из-за поля. Мы тренируемся на искусственном поле, здесь натуральное. Нам тяжело переходить, как и соперникам, приезжающим к нам. Нам надо дома набирать очки и на выезде пытаться не проигрывать.