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Януш Гол: "Амкар" лучше играет дома, чем на выезде, потому что тренируется на искусственном поле (видео)

Полузащитник "Амкара" Януш Гол после матча 22-го тура премьер-лиги с "Крыльями Советов" (2:2) в эксклюзивном интервью корреспондентам Rusfootball.info Ивану Долинину и Роману Гуськову рассказал, в чём причина разницы выступлений команды дома и в гостях.



– Обычно если «Амкар» забивает, то не упускает преимущества. В связи с чем сегодня дважды не удалось удержать перевес?

– Думаю, мы расслабились после забитых голов. Могли лучше использовать моменты во 2-м тайме, если бы забили, было бы нормально. А так – у нас очко, играем дальше.

– «Амкар» продолжает бороться за попадание в Лигу Европы, согласны что сегодня команда потеряла очки в этом плане?

– Да, но впереди 8 игр. Много очков можно набрать и потерять, мы хотим занять как можно более высокую позицию.

– Гаджи Гаджиев сказал, что лучше искусственное поле, чем такое естественное, как в Самаре. Мешало ли поле сегодня играть?

– Поле, конечно, тяжёлое. Нельзя было быстро играть в пас, поэтому игра, может, была неприятна для болельщиков. Но 4 гола, я думаю, нормально.

– Чем объясните такую ощутимую разницу между «Амкаром» дома и в гостях?

– Во-первых, из-за поля. Мы тренируемся на искусственном поле, здесь натуральное. Нам тяжело переходить, как и соперникам, приезжающим к нам. Нам надо дома набирать очки и на выезде пытаться не проигрывать.
Теги: Амкар Крылья Советов Rвидео
Сегодня, 18:33
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