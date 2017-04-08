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На игре "Локомотива" с "Ростовом" ожидается около 10 тысяч болельщиков

На матче 22-го тура РФПЛ "Локомотив" - "Ростов" ожидается до десяти тысяч болельщиков. Из них около 300 человек приедут поддержать ростовчан, передает "Чемпионат".

Напомним, встреча состоится в Москве на стадионе "Локомотив" 9 апреля, начало - в 19:00 мск.
Теги: Локомотив Ростов
Сегодня, 18:42
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