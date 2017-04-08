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Голы Коутиньо и Фирмино принесли победу "Ливерпулю" над "Сток Сити"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде добыл победу над "Стоком".

Чемпионат Англии. 32 тур

"Сток Сити" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Уолтерс, 44, Коутиньо, 70, Фирмино, 72

"Сток Сити": Ли Грант, Джонсон, Питерс, Кэмерон, Шоукросс, Инди, Шакири, Аллен ((Адам, 27) Собхи, 81), Бераино, Уолтерс (Уилан, 68), Арнаутович

"Ливерпуль":Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Арнольд (Коутиньо, 46), Ориги (Старридж, 68), Вудбёрн (Фирмино, 46)

Предупреждения: Клаван, 48, Фирмино, 73.
Теги: Ливерпуль Сток Сити
Сегодня, 19:03
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