Голы Коутиньо и Фирмино принесли победу "Ливерпулю" над "Сток Сити"

В матче 32-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде добыл победу над "Стоком".Чемпионат Англии. 32 турГолы: Уолтерс, 44, Коутиньо, 70, Фирмино, 72: Ли Грант, Джонсон, Питерс, Кэмерон, Шоукросс, Инди, Шакири, Аллен ((Адам, 27) Собхи, 81), Бераино, Уолтерс (Уилан, 68), Арнаутович:Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Клаван, Милнер, Джан, Вейналдум, Арнольд (Коутиньо, 46), Ориги (Старридж, 68), Вудбёрн (Фирмино, 46)Предупреждения: Клаван, 48, Фирмино, 73.