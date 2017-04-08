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Мутко: ФИФА считает, что за телеправа платить должно государство – типа Россия большая страна

Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно ситуации с приобретением прав на трансляции ЧМ-2018 в России.

"Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна.

Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов.

Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить", – цитирует Мутко "Матч ТВ".
Теги: Мутко
Сегодня, 19:39
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№10 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:08) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если вернуть спизженные деньги, то хватит и останется


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№9 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 21:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А у Виталика вечно : То Баба Яга с метлой , то чёрт с кочергой !


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
В День Победы заколю !
Регистрация: 3.06.2012
№8 Написал: Thor (Сегодня, 20:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
ФИФА из э гуд организейшн ассосиэйшн, ноу криминалити .


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Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№7 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 20:40) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну у кого есть газпром - тот пусть и платит
Регистрация: 16.03.2010
№6 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 20:21) #
  • +1
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Болеет за:
«МЮ»
Да пофиг, посмотрим через инет blush
Регистрация: 26.09.2015
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 20:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях.

Похоже в последнее время - основной заработок... ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:02) #
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online

Виталик, вся Европа знает тебя, как лоха - ты им и являешься...- лоха не кинуть - грех... За Державу обидно - такой гоблин её представляет...
Регистрация: 28.12.2015
№3 Написал: Крестьянка (Сегодня, 20:01) #
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У Виталия Леонтиевича как всегда всё через ж.
Регистрация: 14.09.2016
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 20:01) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Аллё! Вообще там ку-ку совсем?
Этот чорт отдупляет что он несёт?Он бухой вечно чтоле?


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:44) #
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Плати, Виталик. Не зли их.
Регистрация: 12.11.2007
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