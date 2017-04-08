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Мутко: ФИФА считает, что за телеправа платить должно государство – типа Россия большая страна (10)
Мутко: ФИФА считает, что за телеправа платить должно государство – типа Россия большая страна (10)
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Мутко: ФИФА считает, что за телеправа платить должно государство – типа Россия большая страна
Глава РФС Виталий Мутко высказался относительно ситуации с приобретением прав на трансляции ЧМ-2018 в России.
"Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна.
Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов.
Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить", – цитирует Мутко "Матч ТВ".
"Наши коллеги в ФИФА заняли позицию по аналогии с Олимпиадой Сочи. Они считают, что платить должно государство – типа Россия большая страна.
Все страны мира ТВ-права на чемпионат мира в Бразилии покупали на 15-20 процентов дороже, чем раньше. А нам предлагают заплатить больше на 200 процентов.
Но когда покупали права на ЧМ-2014 – доллар стоил 30, а сейчас 60. Покупаете права за валюту, а рекламу продаете в рублях. Получается мы должны достать из кармана и заплатить", – цитирует Мутко "Матч ТВ".
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