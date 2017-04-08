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Болельщики "Зенита": нас не сломить, не запугать, мы будем жить и побеждать

Болельщики "Зенита" подготовили баннер к матчу 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Встреча началась с минуты молчания по поводу теракта в метро Санкт-Петербурга.

"Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать", - гласит баннер сине-бело-голубых.



СЭ
Сегодня, 20:07
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№6 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Михалыч 70
Жить и побеждать, и прям в рифму, и в тему,"а ещё со.с.ать"

вот только твой умишко мог и придумать такую ересь если это вообще умишком можно назвать тьфу
Регистрация: 3.02.2011
№5 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 20:20) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Михалыч 70
а ещё со.с.ать

Тебе лишь бы отсо*сать, шалун


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 20:20) #
  • +1
  •  (3)
online

молодцы ребята!


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№3 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 20:19) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жить и побеждать, и прям в рифму, и в тему,"а ещё со.с.ать"
Регистрация: 24.09.2008
№2 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 20:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
..... weary....безответственный баннер ...
Ддаа...чем выше заберёшся, тем больнее наeбn?shcя...
Хрюндели сейчас пребывают в полной эйфории...
Стоп! Гол! Коко! 72ая минута, 1: 1


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Заведу свинью. Назову её Спартак.
В День Победы заколю !
Регистрация: 3.06.2012
№1 Написал: makler Керчь (Сегодня, 20:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Питер ,мы с тобой.
Регистрация: 7.11.2007
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