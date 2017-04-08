Болельщики "Зенита": нас не сломить, не запугать, мы будем жить и побеждать

Болельщики "Зенита" подготовили баннер к матчу 22-го тура чемпионата России против "Анжи". Встреча началась с минуты молчания по поводу теракта в метро Санкт-Петербурга."Нас не сломить, не запугать. Мы будем жить и побеждать", - гласит баннер сине-бело-голубых.