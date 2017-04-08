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Николас Ломбертс удален с поля в игре с "Анжи" и не сыграет против "Спартака"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс получил прямую красную карточку на 50-й минуте встречи 22-го тура Премьер-лиги с "Анжи".

Удаление стало для Ломбертса вторым за 288 матчей в составе "Зенита". Таким образом, защитник пропустит игру против "Спартака" в Москве.

ФК "Зенит"
Теги: Ломбертс Зенит
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
а все потому что не отпустили в межсезонье,молодец Колян
Регистрация: 1.02.2017
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