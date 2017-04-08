Николас Ломбертс удален с поля в игре с "Анжи" и не сыграет против "Спартака"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс получил прямую красную карточку на 50-й минуте встречи 22-го тура Премьер-лиги с "Анжи".Удаление стало для Ломбертса вторым за 288 матчей в составе "Зенита". Таким образом, защитник пропустит игру против "Спартака" в Москве.