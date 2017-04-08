Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Факел" добился победы над "Нефтехимиком"

В матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Факел" обыграл "Нефтехимик".

ФНЛ. 30 тур

"Факел" - "Нефтехимик" - 3:2

Голы: Петролай, 7, Курилов, 28, Бабырь, 52, Касьян, 64, 83

"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Болов, 65), Тихий, Шахов, Курилов, Лукьянов, Каюмов, Трошечкин (Соловьёв, 57), Касьян, Саталкин (Бирюков, 16)

"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Морозов, 71), Воронкин (Шарипов, 85), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов (Кортава, 81), Бабырь

Предупреждения: Бойчук, 34, Воронкин, 43, Трошечкин , 53, Воронкин, 90, Соловьёв, 90

Удаления: Воронкин, 90.
Теги: Факел Нефтехимик
Сегодня, 20:47
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.