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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Факел" добился победы над "Нефтехимиком"
В матче 30-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Факел" обыграл "Нефтехимик".
ФНЛ. 30 тур
"Факел" - "Нефтехимик" - 3:2
Голы: Петролай, 7, Курилов, 28, Бабырь, 52, Касьян, 64, 83
"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Болов, 65), Тихий, Шахов, Курилов, Лукьянов, Каюмов, Трошечкин (Соловьёв, 57), Касьян, Саталкин (Бирюков, 16)
"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Морозов, 71), Воронкин (Шарипов, 85), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов (Кортава, 81), Бабырь
Предупреждения: Бойчук, 34, Воронкин, 43, Трошечкин , 53, Воронкин, 90, Соловьёв, 90
Удаления: Воронкин, 90.
ФНЛ. 30 тур
"Факел" - "Нефтехимик" - 3:2
Голы: Петролай, 7, Курилов, 28, Бабырь, 52, Касьян, 64, 83
"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Болов, 65), Тихий, Шахов, Курилов, Лукьянов, Каюмов, Трошечкин (Соловьёв, 57), Касьян, Саталкин (Бирюков, 16)
"Нефтехимик": Книга, Сорокин, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Морозов, 71), Воронкин (Шарипов, 85), Петролай, Корнилов, Маляка, Галиакберов (Кортава, 81), Бабырь
Предупреждения: Бойчук, 34, Воронкин, 43, Трошечкин , 53, Воронкин, 90, Соловьёв, 90
Удаления: Воронкин, 90.
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