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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Анжи" в Санкт-Петербурге отобрал очки у "Зенита"
В матче 22-го тура чемпионата России "Зенит" на "Петровском" сыграл вничью с "Анжи".
Чемпионат России. 22 тур
"Зенит" - "Анжи" - 1:1
Голы: Кокорин, 75 - Яковлев, 27
"Зенит": Лунёв, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов (Мак, 86), Данни, Хави Гарсия (Нету, 63), Жулиано, Эрнани, Дзюба.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 78), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев (Хубулов, 73), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 66), Будковский
Предупреждения: Форбс, 19, Будковский, 42, Гулиев, 62, Эрнани, 63, Фибель, 81, Хубулов, 84, Эззатоллахи, 90
Удаления: Ломбертс, 55.
Чемпионат России. 22 тур
"Зенит" - "Анжи" - 1:1
Голы: Кокорин, 75 - Яковлев, 27
"Зенит": Лунёв, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов (Мак, 86), Данни, Хави Гарсия (Нету, 63), Жулиано, Эрнани, Дзюба.
"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 78), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев (Хубулов, 73), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 66), Будковский
Предупреждения: Форбс, 19, Будковский, 42, Гулиев, 62, Эрнани, 63, Фибель, 81, Хубулов, 84, Эззатоллахи, 90
Удаления: Ломбертс, 55.
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