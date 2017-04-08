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"Анжи" в Санкт-Петербурге отобрал очки у "Зенита"

В матче 22-го тура чемпионата России "Зенит" на "Петровском" сыграл вничью с "Анжи".

Чемпионат России. 22 тур

"Зенит" - "Анжи" - 1:1

Голы: Кокорин, 75 - Яковлев, 27

"Зенит": Лунёв, Иванович, Ломбертс, Чернов, Цаллагов (Мак, 86), Данни, Хави Гарсия (Нету, 63), Жулиано, Эрнани, Дзюба.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк (Эззатоллахи, 78), Мусалов, Жиров, Тетрашвили, Фибель, Кацаев (Хубулов, 73), Гулиев, Яковлев, Форбс (Прудников, 66), Будковский

Предупреждения: Форбс, 19, Будковский, 42, Гулиев, 62, Эрнани, 63, Фибель, 81, Хубулов, 84, Эззатоллахи, 90

Удаления: Ломбертс, 55.
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 20:55
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137
(6)
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№137 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 21:20) #
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Характер изредка прорезывается, с остальным - БЕДА
Регистрация: 19.03.2017
№136 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кристоф,
Кокорин


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№135 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ziggy
Плаческу ныть!

Сегодня он будет возмущаться, почему во всех командах играют бывшие Спартаковцы laughing
Регистрация: 2.02.2012
№134 Написал: VitO1954 (Сегодня, 21:19) #
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online

Повезло жениху органа дзюба должен получить желтую за семуляцию
Регистрация: 8.04.2017
№133 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Mitrich
Цитата: Skyline
похоже нам технарь светит. это агония


Это по моему было бы неплохо. Объясню. Так ничья при отсутствии одного игрока в героизм превратить могут, мол вдесятером отыгрались, а так явный косяк цыганский.
И к Спартаку бы убрать Луческу, встряхнулась бы команда. Один хрен его убирать надо, о чемпионстве то речи быть не может .......... а заодно и сладкую бы парочку Дюкова с Митрофановым, но это наверное я размечтался.)))

Да, я тоже так подумал, что надо бы убрать их всех, но в это не верится совершенно. Особенно последних двух.
Регистрация: 9.11.2010
№132 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сейчас самые сложные соперники не вверху таблицы, а те кто снизу. Взять хоть матч спартака с Оренбургом, Анжи как боролись с Зенитом, как Крылья прижали ЦСКА во втором тайме...


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№131 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: golden Axe
На 85-й минуте главный тренер хозяев заменил Цаллагова на Мака, таким образом на поле осталось всего четыре игрока с российским паспортом, однако иностранцев стало шесть – что соответствует регламенту РФПЛ.

Найди там 4 игроков с российским паспортом после замены. Вратарь,Дзюба, чернов... кто четвертый?
Регистрация: 16.08.2008
№130 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А тем временем...
СМИ сообщили о возможной замене тренера сборной на наставника «Спартака»
https://sport.mail.ru/news/fo
otball-national/29360344/?fro
mmail=1


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№129 Написал: vertel латвия (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот что значит хорошо организованная оборона! Но как можно отдавать 4 очка такой слабой команде, всё равно умом не понять? При этом проиграли всю боьбу, это только единственное, что хорошо умеет делать Анжи, но когда и с кем захочет, а во втором тайме эту же борьбу в меньшинстве выиграли, но надо бороться за каждый мяч, то что будет делать Спартак(вгрызаться в каждый мяч) 16 апреля. Я ничего не имею против Дзюбы, и такие габаритные форварды могут быть в команде, только не надо из него делать "священную корову, в каких-то матчах он должен сидеть на скамейке. Сегодня он в очередной раз ничего не показал, даже верховую борьбу проиграл, посмотрите внимательнее, как только ему шёл пас, то всё- потеря мяча. А Данни, что Данни?-это его не первый обрез и куча невынужденных ошибок, и неточных пасов. Не идёт игра у Жулиано, ну не идёт- выпустите другого, того же Молло, потому что сегодня лишний раз можно было видеть уровень Мака, а что может Молло, так до конца ещё и не ясно. Чернов- всё ясно, только вынужденная замена, слишком он простоват для игры в такой команде. Для того чтобы выигрывать чемпионство, с такими командами нужно спокойно брать свои три очка. По мне, так Луческу поплыл, как я и отмечал ранее, вспомним ещё не раз Виллаш-Боаша.
Регистрация: 13.11.2009
№128 Написал: suarez пустыня Сонора (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
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Лимит не нарушен...


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То, что гусеница называет Концом Света, Учитель называет бабочкой. (Д. Шимода)
Регистрация: 25.11.2013
№127 Написал: gena26 (Сегодня, 21:17) #
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online

У зенита игры нет, команда не о чем
Лунев - уровень Уфы
Кокоша - бездарность ленивая
Жулиано - сдал конкретно
Иванович - все карьеру играл с футболистами, теперь с клоунами
Бздюба - пришел за трофеем, а посмотрит как Спартаку его вручать будут, перестал играть постояно как проститутка в штрафной ложится
Цаллагов, чернов уровень Фнл
Единственная надежда на судей
Регистрация: 14.01.2017
№126 Написал: avnik море (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: РостовПапа
Если бы русского удалили, то можно и с 4-мя играть,но на замену можно тогда выпускать только русского. А так - технарь


6 легов может быть на поле по регламенту...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№125 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees..
Эй люди пишут что зенит нарушил лимит во время игры,есть у кого инфа?

Ничего Зенит не нарушил
Регистрация: 2.02.2012
№124 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: сынок
а точно...только что посмотрел состав...а наши аналитики на матч тв ни слухом ни духом
смотрю сейчас разбор матча

вспомнил ломбертса удалили. так что получается кол-во легов на поле мы не нарушили. а вот вопрос че там по Русским прописанно я хз

точно...я забыл блин
Регистрация: 18.07.2011
№123 Написал: Кристоф (Сегодня, 21:16) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
6 было ..хорош пургу нести .. Ломбертса удалили , забыли?

Последняя замена Мака - получается 7 легионеров.
Посчитай кол-во легионеров после 87 минуты.
Регистрация: 16.08.2008
№122 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Неожиданный подарок нам от бомжей,ну спасибо анжуйцам.

ЖРите на здоровье отравленное пойло мои свиноухие бедолаги...
Будьте здоровы,не подавитесь подарком...


--------------------
Заведу свинью. Назову её Спартак.
В День Победы заколю !
Регистрация: 3.06.2012
№121 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Skyline,
адекватный бомж scream


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№120 Написал: пушкин спб (Сегодня, 21:16) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Цитата: vermis_64
???

замена Цалагова на мака. лишний лег получается

Да это ничего не меняет, было семь очков отрыва(по сути), ну стало считай десять, да и такому Зениту нечего делать в ЛЧ, за оставшееся время вообще не верится, что что-то может произойти в лучшую сторону.
Регистрация: 14.11.2012
№119 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:15) #
  • -1
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online

Цитата: korsak
Цитата: сынок
Цитата: vermis_64
Цитата: Skyline
Цитата: vermis_64
???

замена Цалагова на мака. лишний лег получается


Это будет поистине эпично!

да точно...только что посмотрел состав...а наши аналитики на матч тв ни слухом ни духом

Удаление было Ломбертса

но по идее, Ломбертс был в составе, только не был на поле. Вилка юридическая получается. Но предъявить нарушение могут.


--------------------
Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№118 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: FCD 1923
А ЦСКА? Я бы их со счетов не сбрасывал

с атакой проблема , пока слабовато


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№117 Написал: Энтерпрайз (Сегодня, 21:15) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kronos
Зенит играл не лучшую игру! Особенно первый тайм. НО!
Но Вы чего тут офигели все? Зенит все же играл 2 -ой тайм в меньшинстве, и старался выиграть при этом!

Радуйтесь,что отскочили в конце!А то как то не комильфо было бы уходить с Петровского с поражением.
Регистрация: 3.09.2016
№116 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ЗЕНИТ" НЕ НАРУШИЛ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ. ОБЪЯСНЯЕМ, ПОЧЕМУ

В ходе матча 22-го тура чемпионата России с "Анжи" "Зенит" не нарушили условия регламента, касающиеся лимита на иностранных футболистов. Пункт 5.10 регламента чемпионата России гласит, что "в составе команды на поле одновременно могут находиться не более шести легионеров". Соответственно, число россиян может быть меньше пяти – в случае травм или удалений.
После удаления Николаса Ломбертса в составе сине-бело-голубых осталось пять россиян (Лунев, Цаллагов, Чернов, Кокорин, Дзюба) и пять иностранцев (Иванович, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиану, Данни). На 85-й минуте главный тренер хозяев заменил Цаллагова на Мака, таким образом на поле осталось всего четыре игрока с российским паспортом, однако иностранцев стало шесть – что соответствует регламенту РФПЛ.
Регистрация: 1.02.2017
№115 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:15) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
да все правильно.не более шести легионеров. их и было шесть.
Регистрация: 21.12.2010
№114 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
похоже нам технарь светит. это агония


Это по моему было бы неплохо. Объясню. Так ничья при отсутствии одного игрока в героизм превратить могут, мол вдесятером отыгрались, а так явный косяк цыганский.
И к Спартаку бы убрать Луческу, встряхнулась бы команда. Один хрен его убирать надо, о чемпионстве то речи быть не может .......... а заодно и сладкую бы парочку Дюкова с Митрофановым, но это наверное я размечтался.)))


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№113 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сынок
а точно...только что посмотрел состав...а наши аналитики на матч тв ни слухом ни духом
смотрю сейчас разбор матча

вспомнил ломбертса удалили. так что получается кол-во легов на поле мы не нарушили. а вот вопрос че там по Русским прописанно я хз


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№112 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
не спеши...впереди ростов...

а не спешу, я же сказал если
Регистрация: 2.02.2012
№111 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 21:14) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
Цитата: vermis_64
Цитата: Skyline
Цитата: vermis_64
???

замена Цалагова на мака. лишний лег получается


Это будет поистине эпично!

да точно...только что посмотрел состав...а наши аналитики на матч тв ни слухом ни духом

Удаление было Ломбертса
Регистрация: 4.04.2010
№110 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обычно, когда Зенит нарушает регламент, меняют регламент.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№109 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:14) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Серж1,
завтра посмотрим ,а пока грызёте вы бомжики


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№108 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Цитата: Skyline
Цитата: vermis_64
???

замена Цалагова на мака. лишний лег получается


Это будет поистине эпично!

да точно...только что посмотрел состав...а наши аналитики на матч тв ни слухом ни духом
смотрю сейчас разбор матча
Регистрация: 18.07.2011
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