"Челси" переиграл "Борнмут" и сохранил отрыв от "Тоттенхэма"

"Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Борнмут". Лондонцы продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с отрывом от "Тоттенхэма" в семь очков.Чемпионат Англии. 32 турГолы: Смит, 17, Азар, 20, Кинг, 42, Алонсо, 68: Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Смит, Фрейзер (Градель, 84), Пью (Айб, 71), Артер, Уилшир, Афобе (Муссе, 77), Кинг: Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэхилл, Луис, Матич, Мозес (Зума, 90+2), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Родригес (Виллиан, 88), КостаПредупреждения: Мозес, 8, Артер, 38, Канте, 58, Родригес, 74, Градель, 90+1.