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16:00
Шесть матчей и ни одной победы (1)
Шесть матчей и ни одной победы (1)
"Челси" переиграл "Борнмут" и сохранил отрыв от "Тоттенхэма"
"Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Борнмут". Лондонцы продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с отрывом от "Тоттенхэма" в семь очков.
Чемпионат Англии. 32 тур
"Борнмут" - "Челси" - 1:3
Голы: Смит, 17, Азар, 20, Кинг, 42, Алонсо, 68
"Борнмут": Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Смит, Фрейзер (Градель, 84), Пью (Айб, 71), Артер, Уилшир, Афобе (Муссе, 77), Кинг
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэхилл, Луис, Матич, Мозес (Зума, 90+2), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Родригес (Виллиан, 88), Коста
Предупреждения: Мозес, 8, Артер, 38, Канте, 58, Родригес, 74, Градель, 90+1.
Чемпионат Англии. 32 тур
"Борнмут" - "Челси" - 1:3
Голы: Смит, 17, Азар, 20, Кинг, 42, Алонсо, 68
"Борнмут": Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Смит, Фрейзер (Градель, 84), Пью (Айб, 71), Артер, Уилшир, Афобе (Муссе, 77), Кинг
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэхилл, Луис, Матич, Мозес (Зума, 90+2), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Родригес (Виллиан, 88), Коста
Предупреждения: Мозес, 8, Артер, 38, Канте, 58, Родригес, 74, Градель, 90+1.
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