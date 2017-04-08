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"Челси" переиграл "Борнмут" и сохранил отрыв от "Тоттенхэма"

"Челси" в матче 32-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Борнмут". Лондонцы продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ с отрывом от "Тоттенхэма" в семь очков.

Чемпионат Англии. 32 тур

"Борнмут" - "Челси" - 1:3

Голы: Смит, 17, Азар, 20, Кинг, 42, Алонсо, 68

"Борнмут": Боруц, Кук, Дэниелс, Фрэнсис, Смит, Фрейзер (Градель, 84), Пью (Айб, 71), Артер, Уилшир, Афобе (Муссе, 77), Кинг

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Алонсо, Кэхилл, Луис, Матич, Мозес (Зума, 90+2), Канте, Азар (Фабрегас, 84), Родригес (Виллиан, 88), Коста

Предупреждения: Мозес, 8, Артер, 38, Канте, 58, Родригес, 74, Градель, 90+1.
Теги: Челси Борнмут
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