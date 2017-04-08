Сергей Паршивлюк не пожал руку главному тренеру и пнул бутылки после своей замены

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк бурно отреагировал на замену в матче 22-го тура чемпионата России против "Зенита".Футболист был заменен на 75-й минуте, уходя с поля, он пнул бутылки с водой и не пожал руку главному тренеру команды Александру Григоряну. Затем некоторое время экс-спартаковца успокаивал один из членов тренерского штаба.