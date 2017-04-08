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Сергей Паршивлюк не пожал руку главному тренеру и пнул бутылки после своей замены

Защитник "Анжи" Сергей Паршивлюк бурно отреагировал на замену в матче 22-го тура чемпионата России против "Зенита".

Футболист был заменен на 75-й минуте, уходя с поля, он пнул бутылки с водой и не пожал руку главному тренеру команды Александру Григоряну. Затем некоторое время экс-спартаковца успокаивал один из членов тренерского штаба.
Теги: Паршивлюк Анжи
Сегодня, 21:44
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6
(4)
№6 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 23:06) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Имеет право. Был лучшим на поляне.

Ну, да. А тренеришка вдруг его заменил!
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: Батька (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (3)

Странная замена Григоряна лучший на поле : голевой пас + удаление , постоянно нагнетал ... похоже на договорняк какой то ... типа не мне не тебе на ничью докизделись ... в конце прям смешно забить не могли столько моментов загубили игроки Анжи
Регистрация: 9.09.2016
№4 Написал: Sokolik (Сегодня, 22:16) #
  • +4
  •  (8)
online

Его можно понять! замена подозрительная,после 70-ой минуты видно было что Анжи нельзя было выигрывать...и тренер это знал!!!!!!!!!! особенно последняя атака Анжи это показала наглядно
Регистрация: 8.04.2017
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
хороший матч провел
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (8)
online

Имеет право. Был лучшим на поляне.
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:48) #
  • +3
  •  (11)

Это нормально - парень играть хочет... Не чета миллионщикам бездарным..,
Регистрация: 28.12.2015
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