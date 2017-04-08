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Евгений Чернов: должны были набирать три очка, все-таки чемпионская гонка...

Защитник "Зенита" Евгений Чернов прокомментировал игру против "Анжи" (1:1) в 22-м туре РФПЛ.

- Должны были набирать три очка. Все-таки чемпионская гонка... После удаления стали играть еще и за Ломбертса, но не смогли победить.

– Это была заключительная игра на "Петровском"...

– Если честно, даже не задумывался об этом. Просто хотелось победить, - передает слова футболиста "СЭ".
Теги: Чернов Зенит
Сегодня, 21:59
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№1 Написал: vlees.. (Сегодня, 22:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 2.04.2017
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